Pandemie v nás odhalila kolektivní sobectví, říká Halina Pawlowská

Vaše poslední, v pořadí už třiatřicátá kniha začíná v okamžiku, kdy byl vyhlášen jarní lockdown, zavřely se školy a obchody a vy svým blízkým posíláte SMS, že pokud chtějí karanténu trávit ve vašem domě, ať dorazí co nejdříve a už nikam neodcházejí. Co vám tehdy běželo hlavou?

Vnímala jsem tu situaci jako určité ohrožení a bylo mi jasné, že vzhledem k tomu, že nás v domě žije sedm, nedokážu to ohlídat. Jeden matematický obor mi totiž ve škole šel kupodivu dobře, a to byly variace, kombinace, permutace a logika, která teď, myslím, v úvahách mnohých dost chybí. Takže mi bylo jasné, že když se každý ze sedmi lidí setkává s určitým okruhem svých přátel a známých, je to totéž, jako kdyby nás doma bydlelo padesát, a pravděpodobnost nákazy je tím pádem vysoká.