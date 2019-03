Představitel Hagrida z Harryho Pottera skončil na invalidním vozíku

Skotský herec, komik a autor Robbie Coltrane trpí již od roku 2014 velkými bolestmi. Nositel řádu britského impéria skončil kvůli kloubnímu onemocnění osteoartróze na invalidním vozíku.

Naposledy se herec ukázal na veřejnosti 11. března, kdy v londýnském hotelu St Pancras Renaissance podpořil slavnostní otevření motodráhy Hagridových kouzelných příšer v zábavním parku Universal Orlando na Floridě. Na akci i z akce byl přivezen na vozíku, což šokovalo řadu fanoušků Harryho Pottera, kteří herce znají jako představitele silného Hagrida.



„Robbie trpí chronickou bolestí řadu let, jeho kolena se rozpadají. Není schopen chodit bez asistence a než podstoupí v Americe operaci kolenních kloubů, musí se pohybovat na vozíčku. Je to pro něj velmi frustrující. Doufá však, že po operaci se zase postaví na nohy,“ cituje hercova přítele deník The Sun.

Již od roku 2014 musel Coltrane spoléhat na podporu v podobě hole, či deštníku. Artróza kolenních kloubů však postupem let natolik pokročila, že herec není schopen vůbec sám stát ani chodit.



„Celý den trpím bolestmi. Lékaři zjistili, že nemám v levém koleni už žádnou chrupavku. Je zcela rozložená. Řekli mi, že mám osteoartrózu. Lidé se asi diví, proč tak pajdám. Tak to je ten důvod,“ přiznal již před časem v jednom z rozhovorů.

Ještě před třemi lety měl Coltrane při své výšce 185 cm necelých 128 kilogramů. Lékaři herci tehdy doporučili, aby zhubl kolem čtyřiceti kilogramů a zbavil tak své klouby nadměrné zátěže.