Bála jsem se, že už se mnou nebude chtít nikdo spát, říká Paltrowová

„Byla jsem zaškatulkována jako atraktivní herečka. Nikdy jsem si tak popravdě nepřipadala. Ale co se stane, když zestárnete, objevíte první vrásky a procházíte premenopauzou? Znamená to snad, že už nebudu sexy a nikdo se mnou nebude chtít spát?,“ svěřila se Gwyneth Paltrowová se svými pochybnostmi v podcastu The Beauty Closet na svém webu Goop.



Hlavní je podle ní přijmout fakt, že nikdo nemládne a v pozdějším věku se zaměřit spíše na jiné kvality. „Naštěstí se většina žen naučí mít se rády takové, jaké jsou, i s přibývajícími vráskami. Po čtyřicítce vynikne vaše vnitřní krása, cítíte se spokojené s tím, kým jste a ceníte si dobrých vztahů i práce, kterou děláte rády,“ míní Paltrowová.

„Jakmile u vás premenopauza začne, projevuje se mnoho hormonálních změn. U mě je to například přílišné pocení a náhlé, velmi silné výkyvy nálad. Snažím se nyní kvůli tomu také zdravěji jíst. Můj jídelníček se skládá hlavně z listové zeleniny a libového masa. Mnohem více také kontroluji hladinu hormonů ve svém těle. Před čtyřicítkou jsem se hormony nijak nezabývala. Nyní si už však dělám každých šest měsíců test, abych zjistila, zda je vše v rovnováze,“ říká.



Herečka nedávno přiznala, že se svým manželem, producentem Bradem Falchukem (48) nemají úplně tradiční vztah. Společně údajně žijí jen čtyři dny v týdnu, on se pak vrací zpět do svého domu. Mnoho přátel prý Paltrowové takové manželství závidí. Takový způsob manželství, kdy muž nocuje u své ženy jen čtyřikrát do týdne, herečce schvaluje i její intimní koučka, podle níž to udržuje v jejich vztahu polaritu.