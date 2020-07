Orální sex mě v patnácti učila vizážistka, překvapila Gwyneth Paltrowová

„S Sheryl jsem se seznámila někdy v mých patnácti letech. A okamžitě jsem jí byla posedlá. Zaprvé proto, že v tu dobu randila s hercem Keanu Reevesem, což byl můj tehdejší idol. Připadalo mi to úžasné. A zadruhé věděla, že tajně kouřím cigarety, nemoralizovala a občas chodila na jedno se mnou,“ zavzpomínala Gwyneth Paltrowová v podcastu Literally With Rob Lowe.



Sheryl Berkoffová pracovala jako vizážistka v Hollywoodu. Při natáčení v roce 1988 líčila matku Paltrowové, herečku Blythe Dannerovou, a s mladší dívkou, kterou potkávala na place, se rychle spřátelila.

„Učila mě dokonce i to, jak správně na orální sex. Všechno mi popisovala a radila mi, co dělat a co naopak rozhodně ne. Zbožňovala jsem ji. Opravdu jsem si tehdy myslela, že to je nejvíc cool holka na světě,“ říká Paltrowová.

Berkoffová a Reeves se nakonec rozešli, vizážistka začala poté chodit s hercem Robem Lowem. Vzali se v roce 1991.

Paltrowová je momentálně vdaná za producenta Brada Falchuka. Z předchozího manželství s frontmanem skupiny Coldplay Chrisem Martinem má dvě děti, šestnáctiletou dceru Apple a čtrnáctiletého syna Mosese.