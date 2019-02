Na další děti jsem už moc stará, říká ve 46 letech Gwyneth Paltrowová

Gwyneth Paltrowová je matkou čtrnáctileté Apple a jedenáctiletého Mosese. I kvůli dětem udržuje s bývalým partnerem perfektní vztah.

Na otázku, zda by se rozhodla pro další dítě, herečka upřímně odpověděla: „Dobrý bože, ne. Jsem příliš stará. Je to skvělé, že jsou ženy schopny mít děti i po čtyřicítce, ale… Víte, uf. Nemyslím si, že bych byla schopna být celou noc vzhůru. Nepřežila bych to.“

Manželé si tak vystačí se čtyřmi dětmi. Herečka říká, že má se svými potomky skvělý vztah. Dcera Apple je sice v pubertě, ovšem matka jí nic nevyčítá, protože se prý chovala stejně.

„Bojím se to říct nahlas, ale mám s ní skvělý vztah. Je tak chytrá, milá a vtipná. Někdy i trochu protivná. Ale můj otec mi připomněl, že jsem se mu jako dvacátnice omlouvala za to, jaká jsem byla v patnácti, kdy jsem utíkala z domova a pořádala večírky, když byli zrovna na dovolené,“ prozradila Paltrowová v rozhovoru pro magazín ES.

„Řekl mi, že jsme jako děti byly zlobivé všemi způsoby, které se od nás očekávaly. Že jediný důvod obávat se o děti je, když se vymykají právě typickému zlobení. Takže se na Apple dívám touto optikou. Je taková, jaká by být měla ve svém věku,“ míní herečka. „Když se na to díváte takto, pak kvůli tomu nevyšilujete. Neodsuzujete je. Nesnažíte se je vinit. Snažíte se je krotit a rozumně s nimi hovořit. Zatím je to v pohodě.“