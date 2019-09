Greta by měla být v péči psychologů jako jiné dětské hvězdy, míní známý lékař

„Greta Thunbergová zažívá každodenně to, co mnohé slavné dětské celebrity. Má neustálou negativní i pozitivní pozornost svého okolí, naprostý nedostatek soukromí a je na ni po všech směrech vyvíjen nepředstavitelný tlak,“ řekl uznávaný australský psycholog, jedenašedesátiletý Michael Carr-Gregg v rozhovoru pro rádiovou stanici 3AW.

Podle lékaře by měli rodiče Thunbergové co nejdříve zajistit pravidelnou péči ze strany kvalitního psychologa. „Hrozí jí to, co mnohým před ní. Vzhledem k tomu, že je světově známou celebritou vlastně už od svého dětství, jednoho dne může takzvaně vyhořet a její psychika bude po zbytek života velice poznamenána,“ míní Carr-Gregg.



Greta se v minulosti svěřila s tím, že trpěla anorexií, měla deprese a navíc má i Aspergerův syndrom, který patří mezi poruchy autistického spektra.

„Přílišný tlak veřejnosti a snaha o dokonalost může jednoho dne znenadání skončit tím, že se mladý člověk, který nebude moci dál takto pokračovat, uchýlí k drogám, nebo skončí na antidepresivech. Mnohé dětské hvězdy by o tom mohly vyprávět,“ dodává Carr-Gregg.



Greta Thunbergová se proslavila svými soustavnými aktivitami na podporu okamžité akce proti globálnímu oteplování, které začala v roce 2018 ve svých patnácti letech a za které již obdržela různá prestižní ocenění a vyznamenání.

Její matkou je švédská operní pěvkyně Malena Ernmanová (48), otcem herec Svante Thunberg (50). Podle názorů mnoha odpůrců aktivistky je Greta pouhým podařeným PR produktem svých rodičů stejně jako její mladší sestra, zpěvačka Beata (14).

Aktivistka Greta Thunbergová se svým otcem, hercem Svantem Thunbergem (New York, 28. srpna 2019) Matka aktivistky Grety Thunbergové, operní pěvkyně Malena Ernmanová se svou mladší dcerou Beatou (Stockholm, 11. června 2018)

„Já i manželka respektujeme, že naše dcera chce zaujmout stanovisko. Samozřejmě bych ji rád viděl ve školní lavici. Ale buď může sedět doma a být přitom opravdu nešťastná, nebo protestovat a být šťastná,“ řekl otec Thunbergové v jednom z rozhovorů.



V prohlášení, které Greta Thunbergová kdysi zveřejnila na své facebookové stránce, zdůraznila, že není vědkyní v oblasti klimatu. „Jsem pouhým poslem, který opakuje to, co sdělují vědci veřejnosti již po celá desetiletí, zatím však bohužel bez velkého úspěchu. Pokud bude každý poslouchat vědce a uzná fakta, pak se my studenti budeme moci vrátit do školy,“ napsala.