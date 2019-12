Greta je nebezpečná a šílená, měla by sklapnout, tvrdí Jeremy Clarkson

„Greta Thunbergová je šílená a nebezpečná. Mnoho dětí prožívá kvůli její hlouposti bezesné noci,“ řekl Jeremy Clarkson ve čtvrtek v ranním pořadu Sunrise na australské televizi, kde byl jako host, aby zde propagoval nové díly britského motoristického televizního pořadu The Grand Tour.



„Opravdu by se měla vrátit zpátky do školy a sklapnout,“ zopakoval Clarkson své nedávné vyjádření na adresu Thunbergové. Jen před několika dny vyšel v britském deníku The Independent rozhovor, ve kterém nazval moderátor aktivistku hloupým idiotem.

„Tím, že se bude plavit přes oceán na jachtě, ničeho nedosáhne. Tím spíš, když se zapomene zmínit o tom, že ta jachta má záložní naftový motor,“ řekl. „Všichni víme, jaká je situace. A najednou je tu ta podivná Švédka, která jen běhá kolem a vykřikuje něco o tom, že všichni zemřeme,“ říká Clarkson. „Co máme teď dělat? Máme se snad jako ona vydat na jachtě z uhlíkových vláken do Ameriky a křičet tam na Donalda Trumpa?“ rozčiluje se moderátor.

Podle Clarksona nepřinesla emotivní řeč mladé Švédky na letošním zasedání OSN žádné konstruktivní a konkrétní návrhy na řešení situace. Hvězda pořadu Top Gear tehdy Thunbergovou ve svém novinovém sloupku nazvala rozmazleným spratkem. O jejím proslovu pak pro britský deník The Sun řekl, že to byl zuřivý a uslzený záchvat dospívající dívky, kterou by většina rodičů v normálním případě poslala zpátky do jejího pokoje, než se uklidní.

„Mrzí mě, že to musím říci, slečno Thunbergová. Ale naše generace dala vám mladým mobily, laptopy a internet. Stvořili jsme sociální sítě, které využíváte každý den, a provozujeme banky, které za to platí. Takže jak se opovažuješ nás poučovat, ty rozmazlený spratku? Ano, jsi rozmazlená. Protože když jsi řekla svým rodičům, aby přestali létat letadlem a přestali jíst maso, nezachovali se jako rozumní rodiče a neignorovali tě. Místo toho řekli ‚Jasně, zlato‘ a poslechli tě. Měli tě však místo toho poučit, že takto to v životě nefunguje,“ opřel se Clarkson také do rodičů mladé Švédky.

„Zavři pusu, co nejrychleji se vrať do školy a tvrdě pracuj. Protože věda je tím, co řeší problémy. Mnoho tisíc lidí, které jsi měla tu troufalost obviňovat, dělá přesně to, co chceš. Tak buď hodná holka, mlč a nech je s tím pohnout,“ dodal.

Ve Stockholmu byly ve středu 4. prosince již po čtyřicáté předány Ceny za lepší život (Right Livelihood Award), kterým se někdy přezdívá alternativní Nobelovy ceny. V nepřítomnosti byla udělena cena i Thunbergové, která se z akce omluvila kvůli účasti na konferenci OSN o změnách klimatu (COP25) v Madridu.

„Jsem velice vděčna a poctěna, že jsme cenu dostala. Boj pokračuje a nikdy v něm nepřestaneme,“ pronesla v krátkém předem nahraném videu zakladatelka globálního studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost).