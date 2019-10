Greto, jsi rozmazlený fracek. Clarkson se opřel do mladé aktivistky

„Jak se opovažujeme? Ne! Jak ty se opovažuješ plout do Ameriky na jachtě z uhlíkových vláken, kterou jsi nepostavila a která stála patnáct milionů liber? Peníze, které jsi ty sama nevydělala. Jachta má navíc záložní naftový motor, o kterém ses nezmínila,“ napsal rozhořčený Jeremy Clarkson v reakci na vystoupení Thunbergové ve svém sloupku pro britský deník The Sun.

Její proslov pak nazval zuřivým a uslzeným záchvatem dospívající dívky, kterou by většina rodičů v normálním případě poslala zpátky do jejího pokoje, než se uklidní.

„Mrzí mě, že to musím říci, slečno Thunbergová. Ale naše generace dala vám mladým mobily, laptopy a internet. Stvořili jsme sociální sítě, které využíváte každý den, a provozujeme banky, které za to platí. Takže jak se opovažuješ nás poučovat, ty rozmazlený spratku? Ano, jsi rozmazlená. Protože když jsi řekla svým rodičům, aby přestali létat letadlem a přestali jíst maso, nezachovali se jako rozumní rodiče a neignorovali tě. Místo toho řekli ‚Jasně, zlato‘ a poslechli tě. Měli tě však místo toho poučit, že takto to v životě nefunguje,“ opřel se Clarkson také do rodičů mladé Švédky.

„Zavři pusu, co nejrychleji se vrať do školy a tvrdě pracuj. Protože věda je tím, co řeší problémy. Mnoho tisíc lidí, které jsi měla tu troufalost obviňovat, dělá přesně to, co chceš. Tak buď hodná holka, mlč a nech je s tím pohnout,“ dodal Clarkson.

Jeho dcera Emily Clarksonová se den předtím ekologické aktivistky na sociálních sítích naopak zastala. „Nebylo by to hezké, kdybychom spolu všichni nehledě na náš věk dokázali otevřeně mluvit? Třeba i o Gretě, odvážné teenagerce, která tam venku mění svět,“ napsala na svém twitterovém účtu.