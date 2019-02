Ženy po sedmdesátce nepřicházejí o sexualitu, míní Glenn Close

Herečka ve snímku Žena hraje manželku žijící ve stínu svého muže, který získal Nobelovu cenu. S kolegou Jonathanem Prycem (71) si střihli postelovou scénu, z čehož byla Glenn Close nadšená.

„Je to jeden z velkých mýtů, že když člověk zestárne, ztrácí svou sexualitu. Cítím se svobodnější, kreativnější, sexuálnější a dychtivější než kdykoliv předtím. Je to ironické, protože si říkám: Kolik času mi ještě zbývá? Je spousta věcí, které mě zajímají. Předpokládám, že je to jedna z těch ironií, že se ve své kůži začneme cítit pohodlně až později v životě, ale doufáme, že máme dost času, abychom to mohli využít,“ řekla pro list The Guardian.

Když jednou v noci projížděla autem New Yorkem, uviděla v ulicích hodně starších párů. Podle herečky bylo poznat, že spousta z nich i přes pokročilý věk stále prožívá „pocit intimity“. „Cítila jsem jejich vzrušení, pocit intimity, ke kterému mělo dojít. Bylo to nesmírně silné,“ dodala hvězda Osudové přitažlivosti.

Glenn Close byla třikrát vdaná. Prvním manželem herečky byl zpěvák a skladatel Cabot Wade. Vzali se v roce 1969 a jejich manželství skončilo o dva roky později. Druhého manžela, podnikatele Jamese Marlasa, si vzala v roce 1984. Vydrželi spolu tři roky. Jejím třetím manželem byl podnikatel David Shaw, kterého si vzala v roce 2006. Rozvod přišel po devíti letech.

Herečka, která se proslavila filmy jako Svět podle Garpa, Zubaté ostří, Osudová přitažlivost, Nebezpečné známosti, Dům duchů, 101 dalmatinů, Stepfordské paničky nebo Albert Nobbs, má ze vztahu s filmovým producentem Johnem Starkem dceru Annie. Se Starkem se rozešla v roce 1991 po čtyřech letech společného života.