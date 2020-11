Nekomentuji věci veřejně. Jsem herečka, ne politička, říká Andersonová

„Jako člověk, který je více vidět na veřejnosti, mám možnost upozornit na některé věci, ale já to nekomentuji. Nesdílím pravidelně svůj názor na sociálních sítích, protože to není můj svět. Jsem herečka, nejsem politička ani sociální pracovnice,“ prohlásila Gillian Andersonová pro magazín Harper’s Bazaar.

Na politiku se herečky ptali v souvislosti s tím, že v nové řadě seriálu Koruna, která má premiéru 15. listopadu, hraje pro některé lidi kontroverzní političku Margaret Thatcherovou. Ona sama se snažila postavu zahrát co nejlépe a nenechala se ovlivnit osobním názorem na politiku bývalé britské premiérky.

„Musela jsem se dostat do fáze, kdy jsem neřešila své názory na její politiku, činy. Šlo hlavně o ni jako o lidskou bytost a její motivaci jako političky a matky,“ uvedla herečka s tím, že nemá problém dostat se do role a hned se od ní oprostit.

„Jsem docela dobrá v oddělování soukromí a práce. Naučila jsem se to jako docela mladá, když jsem byla mladá matka a skutečně intenzivně jsem točila televizní seriál. To jsem do toho na place musela dát všechno, ale když se zavřely dveře přívěsu, už jsem nebyla tou osobou, ale matkou,“ uvedla.

Andersonová hraje roli Thatcherové v oceňovaném seriálu Koruna, za kterým stojí scenárista, producent a hereččin partner Peter Morgan, který byl mimo jiné zetěm knížete Karla Schwarzenberga. Při práci měli oba jasnou dohodu.

„Pro zachování zdravého rozumu a vlastně ku prospěchu vztahu jsme měli velmi jasné hranice. Já nebudu komentovat scénář, ale on nesmí komentovat můj výkon!“ dodala.