Podprsenku nechci. Ani když mi prsa spadnou na břicho, vtipkuje Andersonová

„Víte, hrozně moc jsem v poslední době zlenivěla a nenosím už vůbec podprsenky. Nemůžu je nosit. Omlouvám se, ale ne, nemůžu,“ smála se hvězda seriálů Akta X a Koruna, když si na Instagramu povídala s fanoušky.



Gillian Andersonová tvrdí, že nejlépe jí je v obyčejném tričku, teplákách a mikině. V takovém oblečení také trávila stejně jako spousta jejích hereckých kolegů velkou část uplynulého roku.



Herečka si dokázala udělat legraci i z toho, jak na její poprsí zapůsobily společně s přibývajícími roky gravitace a fakt, že má tři děti – šestadvacetiletou dceru Piper, čtrnáctiletého syna Oscara a dvanáctiletého Felixe.

„Je mi fuk, jestli mi prsa spadnou až na břicho. Nebudu už asi nikdy nosit žádnou podprsenku. Je to totiž bez ní zatraceně pohodlné. Takže to jistí černé tepláky a k nim ladící mikina. To budu nosit každý den, dokud to půjde,“ dodala Andersonová.

Americká herečka Gillian Andersonová se proslavila především rolí agentky Scullyové, kterou v letech 1993 až 2002 ztvárňovala v seriálu Akta X. Za tuto roli byla několikrát nominována na cenu Zlatý glóbus, kterou nakonec získala v roce 1997. V posledních letech se objevila v seriálech Sexuální výchova a Koruna z produkce Netflixu.

VIDEO: Gillian Andersonová a David Duchovny v Show Jimmyho Kimella: