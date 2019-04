Hadidová je hvězdou československé Vogue, focení dohodila Herzigová

Fotostory s jednou z aktuálně nejžádanějších modelek světa Gigi Hadidovou se objeví v květnovém vydání Vogue. O focení se postarala modelka a ikona 90. let, dnes úspěšná fotografka Helena Christensenová.

„Chtěla jsem, aby byla co nejvíc sama sebou, na své farmě mezi koňmi, obklopena přírodou. Gigi v tomto prostředí nachází nejen inspiraci, ale především klid a bezpečí. Toužila jsem zachytit její podstatu, tu malou dívku, co v ní stále zůstává. Do vlasů jí fouká vítr, oči má plné očekávání, že se stane něco výjimečného,“ řekla Christensenová.

Focení se podařilo domluvit díky přátelství Evy Herzigové s kolegyní ze světového modelingu Helenou Christensenovou. Česká topmodelka, která pro československou Vogue také píše, se s focením pochlubila i na sociálních sítích.

Fotilo se na rodinné farmě Gigi Hadidové, kam ještě žádné novináře ani žádného fotografa nenechala nahlédnout. V sídle poblíž New Yorku modelka pobývá s matkou a sourozenci.

Aby Helena Christensenová zachytila intimní a snovou atmosféru místa, kombinovala digitální fotografii s exspirovanými polaroidy. Gigi Hadidová, kterou před třemi lety vyhlásili za modelku roku, oblékla i několik modelů českých návrhářů.