Clooney daroval kamarádům milion v hotovosti. Pomohli mu, než se proslavil

„Došlo mi, že v životě mám důležité lidi, kteří mi během posledních pětatřiceti let nějakým způsobem pomáhali. Spával jsem na jejich gaučích, když jsem byl bez peněz. Půjčili mi peníze, když jsem sám neměl. Pomohli mi, když jsem potřeboval. A já jsem jim taky pomohl,“ řekl Clooney v rozhovoru pro magazín GQ.

„Jsme všichni velmi dobří přátelé. A říkal jsem si, že bez nich bych neměl nic z toho, co mám. Došlo mi, že kdyby mě srazil autobus, byl by každý z nich v mé závěti. Ale pak jsem si řekl, proč čekat na to, až mě srazí autobus,“ vysvětil, proč se nakonec rozhodl pro finanční odměny hned.

George Clooney se s nápadem podělit se o majetek s přáteli svěřil známému, který je mnohem bohatší než on. Ale u boháče nenašel pochopení pro své rozhodnutí.

„Pamatuji si, jak jsem mluvil s jedním opravdu bohatým pitomcem, kterého jsem potkal v hotelu ve Vegas, byl určitě mnohem bohatší než já. A zmínil jsem tento příběh a on říká: Proč bys to dělal? A já jsem odpověděl: A proč bych to jako neudělal, ty šmejde,“ dodal hollywoodský herec, který byl v roce 2018 podle magazínu Forbes hvězdou s největšími příjmy.

Na účet si tenkrát připsal 239 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 5,3 miliardy korun. Sice nenatočil jediný filmový hit, ale prodal firmu vyrábějící tequilu Casamigos, za kterou herci a jeho společníkům nový majitel zaplatil miliardu dolarů.