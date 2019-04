Geoffrey Rush vysoudil čtrnáct milionů za pomluvu o sexuálním obtěžování

Kauza se týkala informací otištěných předloni ve dvou článcích v deníku The Daily Telegraph, jež vychází v Sydney a který patří vydavatelství Nationwide News.



Stěžovatelka herečka Eryn Jean Norvillová loni Geoffreyho Rushe nařkla, že ji osahával, když společně účinkovali v divadelní inscenaci Král Lear v letech 2015 až 2016. Články napsal novinář Jonathan Moran.

Podle soudu tyto texty vyvolaly dojem, že Rush je perverzní sexuální predátor, který se v divadle dopustil sexuálního útoku.

Soudce australského federálního soudu Michael Wigney dospěl k závěru, že ani vydavatelství Nationwide News, ani novinář Jonathan Moran nedokázali, že informace obsažené v obou článcích byly pravdivé. Norvillovou označil za nedůvěryhodnou svědkyní se sklonem k „přehánění“. Její výpověď podle něj nebyla důvěryhodná a odporovala tvrzení dalších členů divadelní společnosti, s níž vystupovala. „Šlo o mimořádně nezodpovědný typ žurnalistiky nejhoršího ražení,“ řekl k Moranově práci soudce.

Rush soudní řízení zahájil loni a je toho názoru, že články byly sepsány narychlo ve snaze získat australskou kauzu k obvinění vzneseným toho roku proti americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi. Proces začal loni v říjnu, kdy herec řekl, že prožil „11 nejhorších měsíců svého života“.

Soudce Wigney dospěl k závěru, že si The Daily Telegraph a Moran před zveřejněním článků fakta dostatečně neověřili. „Je to smutný a nešťastný případ,“ sdělil soudce. Bylo by podle něj pro všechny lepší, kdyby se věc řešila mimo soudní řízení za pomluvu.



Geoffrey Rush po slyšení řekl, že rozsudek přijímá, ale dodal, že záležitost byla nepříjemná pro všechny zúčastněné. Šéfredaktor listu The Daily Telegraph je rozsudkem zklamán.

Geoffrey Rush u soudu (Sydney, 11. dubna 2019)

Australská stanice ABC připomněla, že odškodné, o němž soudce rozhodl, se týká pouze pomluvy. Soud má znovu jednat 10. května a bude zvažovat ekonomickou ztrátu, kterou kauza Rushovi způsobila. Náhrada za ni se může vyšplhat k mnoha milionům dolarů. Podle soudce Rush nedostane ani po očištění své pověsti seriózní pracovní nabídku ještě mnoho měsíců a navíc jeho „cena“ ve filmové branži klesne. Rushův právník Bruce McClintock řekl, že rok před otištěním článků vydělal Rush „mnoho milionů dolarů“, avšak v minulých deseti měsících pouze 44 tisíc dolarů.

Rush se v Austrálii věnoval hlavně divadelnímu herectví a k filmu se dostal až po čtyřicítce. Film Záře z roku 1996 jej proslavil, znám je i z Bídníků nebo filmu Králova řeč natočeného v roce 2010.



Geoffrey Rush ve filmu Králova řeč: