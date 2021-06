Soukalová: Nebudu maminka, která je tři roky doma a nechodí do práce

Nastávající maminka Gabriela Soukalová a budoucí tatínek Miloš Kadeřábek si přišli vyzkoušet kočárek. Jak moc trénujete na miminko?

Gabriela: Přiznám se, že zatím úplně nejsme ten typ rodičů, kteří by se hodně pídili po informacích, co jsou s tím spjaté. Pořád se snažím spoléhat na nějaký mateřský instinkt a postupně si zjišťovat informace, které jsou zrovna potřeba. Ale víceméně se spíše těším a věřím, že když k tomu člověk přistupuje pozitivně, tak to všechno zvládneme. Přesně tak, jak bude potřeba.

Miloši, četla vám přítelkyně nějaké perly z těhotenských fór, která jsou na internetu?

Miloš: Zatím ještě ne. Já už se tedy začínám připravovat, jsem trošku napřed, protože jsem si koupil dvě knížky. Nějaké zkušenosti mám i díky mým přátelům, kteří rodiny mají. Doufám, že jsem za ta léta něco nasbíral, takže uvidíme. (smích)

Gabriela: Ví toho víc než já. V mnoha ohledech. A myslím, že tohle je zrovna jedno z těch odvětví.

Postřehla jste na internetu nějaký bizár, co tam maminky píšou?

Gabriela: Víceméně jsou to informace, které jsou trochu strašidelné, takže když jsem rozklikla jednu takovou konverzaci, tak jsem se úplně zhrozila a říkala si: Já bych to vlastně ani asi číst dál nechtěla. Takže od té doby jsem to už neudělala. Ale je tam spousta informací ohledně šestinedělí, jak je to velmi stresující období a podobně. Věřím tomu, že každý člověk to vnímá úplně jinak. Je potřeba poslouchat své tělo, sebe, jak se člověk cítí. A až to zažiju, tak si chci dělat nějaké závěry. Proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko? (smích)

Pohlaví miminka jste už nedávno prozradili.

Miloš: Ano, bude to holčička. Já jsem vyhrál! Vyhrál jsem sázku.

Gabriela: My jsme se totiž vsadili.

Miloš: Gábina si přála chlapečka a já holčičku.

Co úvahy nad jménem? Kdo má více variant v šuplíku?

Miloš: Já mám tři varianty napsaný. Chci být u porodu a při výběru se budu řídit tím, že až malá na nás otevře oči, tak budeme vědět jméno. Třeba to nebude favorit, ale nějaké úplně jiné!

Gabriela: (smích) Přesně tak.

Jsou to ryze česká jména, nebo mezinárodní?

Gabriela: No spíše mezinárodní jména. Máme několik favoritů, asi tak čtyři.

Miloš: Čtyři favority, jeden je takový top, takže uvidíme!

Těhotná Gabriela Soukalová

Jak dlouhou pauzu v televizi plánujete?

Gabriela: Víceméně proto, že se znám a vím, že mi práce dělá dobře a nemůžu bez ní žít, tak doufám, že se budu moci vrátit co nejdříve. Ale zároveň mi je jasné, že miminko bude mít nějaké potřeby a určitě v tomto případě upřednostním rodinu a to, co bude potřeba. Nechci si teď asi dávat cíle, že po šestinedělí okamžitě naskočím.

Uvidíme, jakým způsobem to bude zvládat miminko, jak si bude zvykat. Bude to pro nás pro všechny nová situace a uvidíme, jak to vyplyne. Každopádně asi nebudu úplně ten typ maminky, která by chtěla být tři roky doma a nechodit do práce. To si tedy opravdu úplně neumím představit.

Miloši, jak hodnotíte působení Gabriely v televizi?

Miloš: Ty jo. Na to, že nebyla moderátorka, tak má můj velký obdiv. Protože v tomto prostředí, ještě když tam má takové profesionálky vedle sebe, tak ušla opravdu velkou cestu a jsem z ní nadšený. Den ode dne se zlepšuje, je to na ní vidět. Opravdu se tomu věnuje, maká na sobě. Vždycky si hodnotí ten svůj výstup po natáčení, takže hledá chyby, snaží se neustále zlepšovat.

Vy se červenáte?

Gabriela: Teď budu tak nahoře. To se mnou bude k nevydržení!

Gabriela Koukalová a její přítel Miloš Kadeřábek

Jak vůbec vzpomínáte na své první vysílání?

Gabriela: Pocity to byly hodně smíšené, protože jsem se hlavou vracela zase zpátky na tu startovní trať nebo dráhu. Bylo to hodně podobné v mnoha ohledech. Jenom v tomto jsem měla možná větší trému, protože je to odvětví, ve kterém si člověk na začátku ještě není úplně tak jistý. Ve sportu jsem si za těch pětadvacet nebo šestadvacet let už jistá byla, takže to byla velká výhoda.

Ale věřím, že člověk by se neměl nechat zastrašit a že začátky jsou vždycky těžké ve všem, do čeho se člověk pustí. Trpělivost růže přináší a věřím tomu, že když si člověk jde opravdu za tím, co cítí, čemu věří, tak potom nemůže dopadnou špatně. Dřív nebo později to bude dobrý.

Jste teď v krásném životním období. Nabíjí vás komentáře, které dostáváte na sociálních sítích?

Gabriela: Rozhodně ano. Je jich tam spousta, až to nechápu. Jsem za to opravdu moc vděčná, protože cítím velkou podporu v zádech a myslím, že takového pocitu není nikdy dostatek.