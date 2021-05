Gabriela Soukalová prozradila pohlaví miminka. Sázku prohrála

„Sázela jsem na svou intuici a vsadila se s mým chlapcem, že čekám na tuty kluka!“ napsala nastávající maminka na sociálních sítích, kde zveřejnila reportáž s prozrazením pohlaví miminka.

Přestože si byla jistá, že bude mít syna, dočká se dcery. „Bude to holka. Jak se bude jmenovat, ještě nevíme. Pořád máme několik favoritů,“ řekla Soukalová v primáckém pořadu ShowTime, který také moderuje.

Žádné velké přípravy na narození potomka zatím u ní doma neproběhly. „Zastávali jsme zatím takový pohodový přístup, protože nejsem typ ženy, která by potřebovala mít přehršel informací z internetu. Ale určitě bych chtěla v nadcházejících týdnech navštívit nějaké kurzy, kde se dozvím informace, které potřebuji,“ prozradila.

„Rekonstruuji byt, abychom byli zabydlení. Jsem nervózní z toho, co přijde. Budu poprvé otec,“ dodal její partner s tím, že určitě chce být u porodu a přítelkyni podporovat.

Bývalá sportovkyně oznámila těhotenství na začátku března. „Jsme obrovsky vděční, že nás s mým přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme. Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím, jsme neplánovali a nechali tomu volný průběh,“ řekla tenkrát Soukalová.

Dodala, že s partnerem byli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se na miminko těší. „Na Primě jsem musela barvu přiznat v momentě, kdy hlavní kostymér dostal zákaz oblékat mě na vysílání do lahvově zelených šatů s tím, že mi dělají velké břicho,“ přiznala.