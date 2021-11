Gabriela Soukalová promluvila o vážné nemoci v rodině i exmanželovi

„Bývalý manžel se nezachoval tak, jak bych čekala. Mohla jsem to tušit, kdybych dala na svou intuici a první pocity, které jsem měla na začátku vztahu. Kdybych poslouchala lidi, kteří kolem mě stáli, měli mě rádi a říkali mi ‚dej si pozor, holčičko, tohle není úplně dobrý‘. Předejít se tomu dalo. Když je ale člověk zamilovaný, nechce slyšet a vidět nic negativního,“ vzpomíná Gabriela Soukalová v pořadu Povídej.



„Byla to z jeho strany manipulace. Nabývám postupně pocit, že za účelem obohacení se. Hlavně z hlediska financí. Dnes to cítím tak, jako by toho člověka ve mně někdo vypnul. Jako bych si záměrně nechtěla připouštět tu bolest a všechno, co jsem si v rámci toho vztahu musela prožít. Jako by ho zkrátka ze mě někdo vygumoval. Nemám v sobě takové to hořko v tom smyslu, že bych doma házela šipky na jeho fotky, to ne. První roky byly pro mě nepopsatelně hezké. Dokud jsem nepochopila tu jeho hru,“ říká.

Bývalá biatlonistka prochází už delší dobu emocionálně velmi náročným obdobím. Po rozvodu s badmintonistou Petrem Koukalem přišla další velká rána. „V porovnání s tím, čím jsem si prošla v předešlém vztahu je to je nyní těžší. Protože pravda je taková, že dokud jsme zdraví, všechno ostatní je legrace. Vnímám toto období jako velkou životní školu. Je to bohužel tak, že maminka i sestra mají vážnou nemoc. Krátce po mém rozvodu onemocněla sestra, s vážnou nemocí se pere doteď. Poté onemocněla i maminka. A nemocný byl i táta. Bylo to velmi smutné období, které vlastně pořád trvá,“ rozplakala se Soukalová.

V pořadu promluvila také o své anorexii. „První signály toho, že něco není v pořádku tu byly už kolem puberty. Uvědomovala jsem si dobře, jak je pro sport důležité mít potřebnou váhu. Impuls k hubnutí přišel od trenéra. Sama jsem ale viděla, jakou konstituci mají holky kolem mě a že s mým somatotypem mezi ně nezapadám. Odmalička jsem byla vedena k tomu, že musím být ve všem perfektní. Nejen ve sportu. Uvědomovala jsem si tedy, že je potřeba s tím něco udělat,“ popisuje.

Nakonec je však ráda za všechno, co v životě přišlo. „I když to bylo třeba dost negativní. Protože vím, že mi to zase dalo něco, co jsem předtím neuměla, nebo neměla. A naučilo mě to do jisté míry něco nového, co budu třeba potřebovat v budoucnu,“ dodala Gabriela Soukalová.



Před třemi lety ukončila úspěšnou sportovní kariéru a začala se věnovat moderování. Nyní žije naplno hlavně svou rolí maminky ani ne dvouměsíční dcery Izabely Gabriely a partnerky svého současného přítele Miloše Kadeřábka.