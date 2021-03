Miss Lašková se po mateřské vrací do televize. Má nového partnera

„S Markem se známe už z období před mateřskou dovolenou a za mě jsme si na první dobrou sedli. Rozumíme si a věřím, že nám to i proto ve studiu bude klapat. Marek je navíc galantní, takže určitě zvládne i moje mateřské historky z probděných nocí a napínavé telefonáty domů,“ směje se Gabriela Lašková.



Marek Kafka je osmadvacetiletý vášnivý sportovec. V minulosti se živil jako trenér plavání a dělal kanoistiku na vrcholové úrovni. V roce 2009 se stal mistrem republiky na čtyřkánoi. Dřít umí i mimo závodiště. Do sportovní redakce CNN Prima News se dostal jako mladý talent a brzy se vypracoval až na pozici moderátora. Na novou výzvu v podobě hlavní zpravodajské relace se velmi těší.

„Jsem moc rád, že se na obrazovkách objevím právě s Gábi. Vzpomínám si, že už loni v Novém dni jsem si k ní sedl a říkal jí, jak jí to strašně moc sluší. Hrozně se mi líbí způsob, jakým dokáže prezentovat zprávy. Doufám, že to od ní rychle odkoukám a že nám to spolu bude fungovat,“ říká s úsměvem Marek Kafka, pro kterého se tolik nemění. Ve studiu se jen přesune od sportu za hlavní moderátorský stůl.

Roman Šebrle a Gabriela Lašková (ještě coby Kratochvílová) v roce 2014

Pro Gabrielu Laškovou to budou větší změny. „Přiznám se, že se na premiéru opravdu těším. Pro mě je po těch několika měsících strašně příjemné mít na sobě něco jiného než tepláky, které pasují k teplákům mých synů,“ směje se Gabriela Lašková.

Po zisku korunky krásy se Gabriela Lašková, ještě coby Kratochvílová, stala moderátorkou na Primě. Jejím parťákem byl bývalý olympionik Roman Šebrle. Když odešla na první mateřskou, po boku Šebrleho ji vystřídala Eva Perkausová.

Po návratu z mateřské dovolené se novým parťákem Laškové stal redaktor Matěj Misař. Po změnách v souvislosti se spuštěním CNN Prima News se moderátorka přesunula do ranního vysílání.