Očkování nepodceňujeme. Syn je naše největší štěstí, říká Lašková

Jak jste se učila zvládnout kombinaci pracovního života poté, co se vám narodil chlapeček?

Učím se to stále. Nemohu říci, že by mi to šlo nějak perfektně. Někdy jsem strašně unavená a všechno nezvládám. Zrovna jsem zjistila, že mám tolik restů... Nezvládám to tedy vždy úplně perfektně, všechno však beru s nadhledem. Beník je to nejdůležitější. Ten musí být spokojený a nesmí mu nic chybět. Vše ostatní se vždycky nějak zvládne.

V čem se vám život změnil nejvíce od té chvíle, co máte Beníka?

Všechno má najednou smysl, je to barevnější a myslím, že s manželem jsme asi nikdy nebyli tak šťastní jako teď, když máme doma toho prcka. Kdo má doma takového malého cipíska, tak ví, že je to to největší štěstí.

Zmínila jste se, že jste přestala kojit. Jak jste se s tím smířila?

Já byla v tomhle trochu realistka. Byla jsem především moc šťastná, že mohu kojit. Dneska je to celé o prsou, takže jsem jim byla velmi vděčná. Ale nekojila jsem zas tak moc dlouho. Myslela jsem si, že to třeba rok půjde. Nakonec to bylo necelých sedm měsíců, za které jsem zpětně velmi šťastná. Ten konec byl takový smutný, protože jsem původně měla jinou představu a chvilku jsem si to brala jako osobní selhání. Ale teď už jsem realistka a jsem ráda, že Beník měl alespoň půlrok mléko od maminky. Teď krásně přibývá i z umělého mléka, takže myslím, že je všechno v pořádku.

On z mléka přibývá, ale vy ubýváte. Nikdo by snad ani neřekl, že jste ještě před rokem byla těhotná...

Ono to s tím kojením šlo úplně samo, dá se říci. Nejspíš je to takovou tou kombinací práce, domácnost, pejsek, manžel, dítě... Myslím, že to zase včas naberu, abych se cítila lépe, nebo respektive lepší, hezčí, plnější, no však my víme.

Podstupujete pravidelně vyšetření prsu a další preventivní prohlídky?

Snažím se. Co jsem maminka, tak se snažím být mnohem důslednější, hlavně co se týče malého. Ale sama mám ještě rezervy. Například vyšetření prsů jsem odložila až na poté, co přestanu kojit.

Jak to máte s očkováním u malého? Spousta maminek je proti tomu...

Každá maminka má své právo si to udělat podle sebe, podle miminka, podle toho, jak je to pro ni v pořádku. Beníček je očkovaný. Když byl nemocný, tak jsme chvilku počkali. Šli jsme úplně přirozenou cestou, lékařům věříme a je to zatím krásný, zdravý a šikovný kluk. My toto nepodceňujeme.

Už máte za sebou letos nějakou dovolenou?

Byli jsme na pár dní v Chorvatsku. Už minulý rok jsme byli se synem u moře poprvé, zvládli jsme to autem, protože to tak pro nás bylo pohodlnější. Sbalili jsme, co se dalo a bylo to moc fajn. Jeli jsme na noc, syn spinkal, u moře se pak rachtal ve vlnách a sbíral kamínky na pláži. Byli jsme z toho více hotoví než on. V létě pak vyrazíme navštívit příbuzenstvo, to je snad nejlepší dovolená, která existuje, protože babičky hlídají. Pokud nám to vyjde, v září bychom se ještě možná někam podívali.

Láska přežila i vítězství v soutěži Miss Gabriela Lašková patří mezi hrstku královen krásy, kterým vydržel partnerský vztah i po vítězství v soutěži. S manželem Filipem Laškem (30) se dali dohromady ještě před Českou Miss. Žádost o ruku přišla během exotické dovolené na Maledivách, v roce 2016 se vzali na Vysočině. Gabriela Lašková a její manžel Filip na Plese jako Brno (27. ledna 2018)