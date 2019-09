Už nemám takový tah na branku, ale chci bojovat, říká Gabriela Koukalová

„Sportovní trénink a trénink na StarDance se dá trochu srovnat. Náročné jsou oba dva, je to dost dřina. V mých očích je tanec vrcholový sport. Dříve jsem to vnímala spíš jako něco jednoduššího, teď když naskakuji do téhle soutěže, názor jsem podstatně změnila. Ale těším se a uvidíme,“ řekla Gabriela Koukalová.

Mistryně světa a vítězka světového poháru na konci května oznámila přes video na YouTube konec profesionální kariéry. Pak přijala nabídku zabojovat o titul královny tanečního parketu. A s jakým cílem jde do pro ni nové disciplíny?

„S radostí a velkou chutí. Už možná nemám takový tah na branku jako dřív, ale bojovat chci, nebo vlastně chceme. Moje ambice zůstávají stejné jako ve sportu, udělat maximum, co jde, pak už je jedno, kam až dojdeme. Nechávám to tedy osudu,“ uvedla a prozradila, že občas se jí stane, že automaticky předvede nějaké taneční figury například v obchodě mezi regály, čímž pobaví nakupující.

Její taneční partner Martin Prágr byl o něco sdílnější. „Víte, ze začátku jsme si to chtěli jen užít, ale když hodiny potíme krev při tréninku, asi by nás neuspokojilo vypadnout jako první. Chceme prostě dojít co nejdál a předvést co nejvíce tanců,“ řekl a přidal radu od svého trenéra. „Řekl mi, že hlavně nesmím pařit před prvním přenosem. Beru si to k srdci a snad to splním. Čekal jsem sice nějakou taneční radu, ale dal mi tuto.“

V soutěži se představí deset párů. Kromě bývalé biatlonistky to budou herec Matouš Ruml s tanečnicí Natálií Otáhalovou, novinářka Nora Fridrichová a tanečník Jan Kohout, zpěvačka Tonya Graves a její taneční partner Michal Bureš.

Youtuber Karel Kovář alias Kovy má za partnerku Veroniku Liškovou, rybář Jakub Vágner zatančí s Michaelou Novákovou, spisovatelka Radka Třeštíková předvede své taneční dovednosti po boku Tomáše Vořechovského, zpěváka Xindla X dostala na starost Markéta Dostálová. Tančit bude také herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička a herec Miroslav Hanuš, jehož taneční partnerkou je Adriana Mašková.



