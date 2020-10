Koukalová: Nemám čas lámat si hlavu nad tím, co bude. Nechávám to plynout

Účinkujete v seriálu Sestřičky, jaký to je pocit?

Musím říct, že to pro mě byla moc zajímavá zkušenost, hrálo se mi krásně. Vlastně jsem ani nebyla nervózní, vzhledem k tomu, že tady byla velmi přátelská atmosféra. Bylo to skvělé.

Vy už za sebou máte i filmové natáčení. Objevila jste se ve filmu Teroristka.

I to bylo zajímavé. Vždycky obdivuji zákulisí scén, filmu nebo seriálu, když to vidím. Je to velká týmová práce a je obdivuhodné, co se z toho podaří potom dostat a jaké je nasazení lidí na místě.

Bojíte se doktorů? Když jsme v tom „lékařském“ prostředí.

Nebojím. Naštěstí jsem žádné zranění za svůj život neprodělala. Doufám, že to tak bude i pokračovat. Z praxe, kterou jsem za život v rámci profese měla, jsem zvyklá, že se občas nějaké drobné věci stanou a díky tomu se člověk tak nějak utuží. Nejsem ale typ, který má strach z nemocnic. Nevím, možná jo, možná se pletu. (smích)

Viděli jsme vás v roli tanečnice, modelky, teď i herečky. Co je vám z těch třech profesí nejbližší? Co byste si dovedla představit v budoucnu dělat?

To je hrozně těžké říci, protože každá ta zkušenost byla úplně jiná. Možná tohle bylo nejvíc zábavné z hlediska pestrosti a že člověk si může zkusit i nové věci. Takže to je pro mě asi nejvíc atraktivní pozice.

Zatančíte si ještě ráda? Ve StarDance jste excelovala.

No, tak to říkáte vy. Já si tím nejsem tak úplně jistá. To víte, že bych si ráda zatancovala. Bohužel kvůli situaci, která byla, nám zrušili všechny plesy a všechna vystoupení, takže jsem se tomu nemohla věnovat. Mě to moc mrzí. Doufám, že bude líp a že si to ještě budu mít šanci zkusit.

6. listopadu 2013

Jak teď momentálně vypadá diář vašich aktivit?

Musím říct, že je pro mě překvapivě hodně plný, protože mám v podstatě až do začátku listopadu už docela nadomlouvané různé věci. Teď jsem začala na nabídce krásného směru designu, což jsem vždycky chtěla dělat. Jsem moc ráda, že se tomu teď mohu docela intenzivně věnovat a stíhám u toho dělat nějaké materiály, natáčet na sociální sítě a věnovat se spoustě dalších aktivit. Takže jsem spokojená.

Budete z vás výtvarnice, nebo o co jde?

Bude se jednat o autorskou kolekci, která bude navržena k letošním Vánocům. Takže pro jednu firmu vyrábím spoustu předmětů v podobě šperků.

A vy sama si potrpíte na šperky? Jaký nejdražší máte?

Asi to nebudeme úplně rozebírat z hlediska ceny, ale mám nejraději šperky ručně dělané, protože jsou v nejvyšší kvalitě. Jestli mohu jmenovat jednoho člověka, od kterého je mám nejradši, tak se jedná o mojí kamarádku, výtvarnici a šperkařku Lindu Vokál. Je to šikovná umělkyně a preferuji hlavně šperky od ní.

Inspirovala jste se někým při návrzích?

Snažila jsem se hodně klást důraz na originalitu, protože ta mi přijde důležitá. Doufám, že to bude přesně pro lidi, kteří rádi nosí šperky a nechtějí být unifikovaní.

Pořád se usmíváte, jak se udržujete v psychické pohodě?

Nejde to samozřejmě vždycky přirozeně, snažím se. Řekla bych, že je to hodně o rovnováze v životě. Takže se snažím žít zdravě, sportovat, udržovat se ve formě, hodně spát. Myslím si, že to vede k takovéhle dlouhodobé spokojenosti a pohodě.

Takže sportem dobíjíte baterky? S ním překonáváte veškeré starosti i životní peripetie?

Myslím, že to rozhodně každému člověku pomáhá, protože sport je velice příznivý nejen po fyzické stránce, ale určitě působí hodně kladně i na psychiku. Takže já bych to každému určitě jen doporučila.

Na co se v budoucnu nejvíce těšíte?

Musím říct, že teď pracuji na tolika projektech, že se budu těšit postupně, až budu mít nějaké výsledky práce. Třeba na té kolekci a to mě určitě potěší. Věnuji tomu hodně energie a času. Doufám, že to tedy bude přesně podle mých představ.

Co je momentálně vaším největším strašákem?

To je těžká otázka. Já přemýšlím, jestli mám vůbec čas se něčeho bát. To mě asi nenapadá. Asi nemám nic zásadního, čeho bych se hodně bála a že bych měla z něčeho dlouhodobě nahnáno.

Řekla byste, že jste bojovnice a životní optimistka?

Rozhodně. (smích)

Gabriela Koukalová

Nedáte se?

Člověk nemá na výběr, musí se bít za sebe a za lidi, které má rád, za rodinu, kamarády, za všechny. Za svoje bytí se musí bít.

Myslíte si, že se za rok budete mít lépe než teď?

Tak to nedokážu absolutně říct. Já moc budoucnost takhle úplně neřeším a věnuji se spíše věcem, které mám na pořadu dne. Vůbec nemám čas si lámat hlavu nad tím, co by kdyby, nebo co bude. Nechávám to tak nějak plynout. On to život za nás stejně vymyslí.

Takže z neúspěchů ať už ze sportovních, nebo osobních, si těžkou hlavu neděláte?

Já to beru pozitivně, protože ten neúspěch je ve výsledku důležitý k tomu, abyste mohl mít úspěch. Takže neúspěch je vlastně ve své podstatě pozitivní. Když se na to člověk dívá takhle, nemá očekávání, tak to je určitě klíčem k větší spokojenosti.

Jste ráda, že si neúspěchy odbudete teď v mládí a pak budete žít s čistou hlavou?

Začínám se bát, jak se pořád bavíme o těch neúspěších, tak vůbec nevím, co si pod tím mám představovat. Samozřejmě spousta jich byla na cestě k tomu vyhrát olympijskou medaili nebo titul mistryně světa, ale dál nemám v hlavě vůbec žádné neúspěchy a vyloženě s tím úplně nepočítám. Ani si to vůbec nechci dávat do myšlenek a snažím se vždycky dělat maximum pro to, abych dosáhla co nejlepšího výsledku v danou chvíli. Až nějaký neúspěch přijde, tak si s tím poradím, zvládnu to přesně tak jako všechno předtím.

Gabriela Koukalová se svými rodiči

Na co jste nejvíce pyšná?

Asi že mám fajn rodinu. To mi dělá v životě největší radost.

Obdarováváte ráda své blízké?

My si na dárečky moc nepotrpíme. Stejně je nejcennější být v přítomnosti lidí, které máte rád a doufám, že ostatní to také tak vnímají. Takže to je pro mě asi nejvíc, co můžu dostat i dát.

Toužíte si ještě vyzkoušet nějaký sport?

No to je právě ono! Já už vůbec nemám ve sportu ambice dostávat se na jakoukoliv úroveň. Ráda si vyzkouším kterýkoliv sport, ale užívám si, že to můžu poprvé v životě dělat jen tak, že se mi chce, že mě to baví, že jdu s kamarády. Ať už jezdit na koloběžce, nebo si zaběhat, zacvičit, v podstatě cokoliv. Baví mě získávat zkušenosti z nových aktivit. Takže se těším, co mě vlastně všechno ještě čeká.

Z letadla jste už skočila?

Jo, to jsem si skočila. Jako bylo to fajn, ale kdyby mě potom tolik nebolelo jedno ucho, což byl následek toho skoku, tak bych v tom asi i pokračovala.