Medaile ze Soči nám pořád neposlali, prozradila Gabriela Koukalová

„Děje se to, ale já jsem se s tím díkybohu nesetkala u nás. Mně se v životě nestalo, že by mi někdo něco nabídl. U nás to ale nebylo zdaleka o takových penězích jako ve světě. Ve chvíli, kdy se v tom točí velké peníze a velcí sponzoři, je to asi o něčem jiném,“ řekla Gabriela Koukalová o dopingu v biatlonu.

„V Rusku ale jsou i juniorská mistrovství světa, kde jde o peníze, a tam se bohužel dopuje. A myslím si, že v tom jedou junioři i dorost. Nevěřím, že to může vymizet. Když sleduju dění na mezinárodním olympijském výboru, vidím, že kdo posílá nejvíc peněz, tomu to nejvíc prochází. Sportovci, kteří dopují v Rusku, nemají úměrné tresty. Nám ještě od Soči neposlali olympijskou medaili,“ svěřila se s tím, že s holkami měly být třetí ve štafetě.

„Bylo prokazatelné, že to tam nebylo v pořádku, a už to je spousta let, a pořád nám nikdo nic nepředal. Je zřejmé, kdo udával krok,“ povzdechla si Koukalová.



I když se bývalá sportovkyně netají tím, že za svůj život provedla několik hloupostí, do hledáčku antidopingové komise ji dostala její pověstná roztržitost.

4. října 2020

„Stopku v závodění můžete dostat i ve chvíli, kdy třeba jenom špatně vyplníte dopingový formulář. Sportovec musí každý den hlásit, kde je v jakou hodinu k zastižení. Dvakrát se mi stalo, že jsem změnila plány, jela jsem třeba nakoupit a nebyla jsem tam, kde jsem měla být. Kdybych to udělala třikrát v jednom roce, taky bych měla stopku. S tím mělo dost lidí problém, zvlášť takových impulsivních, jako jsem já,“ říká s tím, že na užívání anabolik komise nemusí přijít.

„Nezávodím už pět let, možná se to posunulo, ale v době, kdy jsem závodila, se testovalo na jednu nebo dvě látky. Takže tam byla teoretická šance, že se na doping nepřijde,“ dodala.

Biatlonistka Gabriela Koukalová při závodu v areálu Krasnaja Poljana během olympijských her v Soči (21. února 2014)

Po zakázaných anabolikách sáhla v Sestřičkách, kde Gabriela Koukalová také hrála, seriálová biatlonistka v podání herečky Amélie Pokorné. Udělala tak ze strachu z neúspěchu, v touze po uznání a také z lásky ke klukovi, který ji k dopingu přivedl.

„Je zamilovaná a v patnácti má pocit, že to s ní ten kluk myslí dobře. My holky jsme v tomhle někdy blbé. Já jsem sice nikdy nic takového neprovedla, ale kvůli klukovi jsem třeba několikrát měnila názory,“ přiznává představitelka Andy.