Filmový král František Smolík. Dokázal zaujmout i vážnými postavami

Jaká by to byla vánoční pohádka bez pořádného krále? Připomeneme si čtyři skvělé herce, jejichž králové patří k nejslavnějším. Po Janu Werichovi a Stanislavu Neumannovi přichází ve třetím dílu František Smolík. Do našeho seriálu se dostal díky pohádce Princezna se zlatou hvězdou.