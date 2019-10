Kvůli klíštěti jsem skončil v kómatu, přiznal František Ringo Čech

„Měl jsem klíšťovou encefalitidu, zápal mozkových blan. Vyzkoušel jsem si, jaké to je, když odcházíte. To vidíte stále hůř, hůř, hůř a pak je nic,“ prozradil s tím, že je rád, že se mu to stalo v Rakousku. „Vrtulníkem mě převáželi po Rakousku, ale naštěstí to zaplatila pojišťovna. Okouzlilo mě nemocniční prostření u našich sousedů. Sestřičky nemají žádné náušnice v obličeji a ani náznak nějakého tetování. Sestry byly velmi příjemné a vlídné. Když pacient neudrží stolici, ty mladé, krásné holky se ani neušklíbnou a všechno uklidí.“

Od hudebníka se už před pár lety odstěhovala jeho žena Magda. Přesto mají hezký vztah a dokážou spolu vycházet.

„Pořád je to moje žena. Vycházíme spolu skvěle. Jenom bydlíme každý někde jinde. Jsme spolu skoro třicet let, takže je to velmi kvalitní sestra. (smích) Na chalupě, kde se staráme o vnuky, spolu vydržíme dva tři dny. Po tu dobu je všechno v pohodě. Rozvádí se jenom amatéři, jak říkal doktor Plzák.“ prohlásil Ringo Čech.

Nikoho nového nemá a ani nehledá. „Já už pro dnešní dívky nejsem perspektivní. Nedávno jsem se dvořil krásné barmance a majitel baru mi říká: ‚Co děláš? Nabídni jí peníze. Co se s ní vybavuješ.‘ To mě úplně zlomilo. Je to teda přímé, ale úplně bez poezie kolem,“ dodal.

Na Rádiu Impuls zavzpomínal také na svůj „návrat“ do politiky, když v roce 2017 kandidoval za Stranu práv občanů. „To byla předem prohraná bitva a věděl jsem to. Ale Miloš ví, jak na mě. Musel jsem přijít k němu a Miloš mi sám říká: ‚Ringo, já tě prosím jako tvůj prezident, ale i jako tvůj přítel, abys kandidoval.‘ To bylo rozhodující. I když to byl výtah na popraviště, tak jsem se do toho dal. Mělo to i něco dobrého. Objevily se moje billboardy, zcela zdarma, a holky říkali, že mi to na nich docela slušelo. Bylo to takové zpestření, předem poraženého politika,“ uvedl.

Přestože je částečně barvoslepý, věnuje se malování. Prozradil, že barvy jako takové rozeznává. Problém jsou odstíny. „Stačí si pamatovat, jakou tubou začnete malovat střechu a domalovat ji, neodcházet od toho. Takže mi to žádné problémy nedělá,“ řekl a prozradil, které jeho dílo je nejoblíbenější. „Nejdřív to byl obraz Smolný den, to je srážka letadla s lokomotivou. Potom začal kralovat obraz Zvířátka ji obdivují.“