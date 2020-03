Kvůli koronaviru jsem v lázních po operaci srdce sám, říká František Nedvěd

František Nedvěd přiznává, že největší strach měl před zákrokem z toho, že jej lékaři budou muset otevřít. „Na operačním sále se děje něco, co je pro běžného člověka nepředstavitelné. To jsem si uvědomil až poté, co jsem se ještě před nástupem do nemocnice podíval, jak se ta operace vlastně dělá,“ svěřil se v rozhovoru pro pořad Top Star.



První dny po zákroku byly pro muzikanta náročné. Vstát a chodit se však snažil, jakmile to bylo možné. „Druhý, třetí den už mě nutili chodit samotného na toaletu a foukat do balónu. Myslím, že od začátku jsem byl velmi statečný,“ popisuje.

František Nedvěd je po převozu z nemocnice v poděbradských lázních, kde zatím převážně odpočívá. „Den ode dne je to lepší. Dnes poprvé na mě padla únava, jakou snad ani nepamatuji. Celých čtrnáct dní od operace jsem se totiž zatím pořádně nevyspal,“ popisuje a pochvaluje si lázeňskou kuchyni.

„Lepší jídlo než tady v lázních jsem ještě nikde neměl. A jsou tady na mě strašně hodní,“ říká. Zpívat už prý také může. „Všechno se to vrací zpátky. Chůze mi zatím moc nejde, udělám jen pár kroků. Chce to tak šest neděl, musím se rozchodit,“ říká Nedvěd.

V lázních s ním původně měla být i jeho manželka. Ta však musela zůstat doma kvůli současné situaci a šíření koronaviru. „Byla to trochu potíž. Se ženou jsme se domluvili, že tu bude se mnou. A najednou tu na mě všichni koukali jak na blázna. Návštěvy jsou tu samozřejmě momentálně zakázané. Kvůli koronaviru jsem v lázních po operaci srdce sám. Až mi vyndají stehy, hned odjedu domů za rodinou a budeme v těchto krušných chvílích pohromadě,“ dodává písničkář.

