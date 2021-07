Bypass, rakovina, covid. Bylo to opravdu ošklivé, popisuje František Nedvěd

Jaké je vaše pouto k Lukám?

Skoro jsem se tady narodil. Kousek odsud byla trampská osada Toronto a v roce 1947 si tady rodiče postavili takovou menší chatičku. Už krátce po mém narození mě sem vzali na víkend. Koukněte se okolo sebe, je tady nádherně! A kousek v lese, tam to bylo ještě hezčí! Jsou tam samé akáty. A nádherně voní. To miluju. A když byl nějaký strom spadlý a topili jsme s tím, to jsem byl úplně vedle. Akát má krásnou vůni nejen v květu, ale i pak, když se spaluje.

