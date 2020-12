František Nedvěd bojuje s rakovinou. Věřím, že příští rok bude lepší, vzkázal

„Mám rakovinu. Já to pustím do světa, ať to všichni vědí. Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví, anebo ne. Náladu mám ale dobrou. Ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní,“ uvedl na Impulsu.

Nemoc lékaři Nedvědovi diagnostikovali krátce před pandemií koronaviru. „Jakmile mi to objevili, tak se zakázalo zpívat. Beru to jako znamení, že když nemůžu zpívat já, tak nesmí nikdo. Takže očekávám, že jakmile se opatření uvolní, tak se mi hlas vyléčí a budu moci pokračovat ve své práci,“ věří František Nedvěd, který letos počátkem března podstoupil operaci srdce, během které mu lékaři provedli čtyřnásobný bypass.

Závěrem roku plánuje Nedvěd s ohledem na svůj zdravotní stav hlavně odpočívat. „28. prosince jdu do nemocnice na třetí terapii, takže budu muset být v klidu. Ale budu kolem sebe mít rodinu,“ dodal hudebník.