Kvůli penězům po tátovi se cítím provinile, říká dcera Kurta Cobaina

Jediná dcera Kurta Cobaina a Courtney Love (54), Frances Bean Cobainová se v jednom z aktuálních rozhovorů svěřila s tím, že má výčitky kvůli penězům, které jí měsíčně přistanou na účtu díky dědictví.

„Mám s penězi po tátovi velice komplikovaný vztah. Protože jsem si je sama nevydělala. Pocitově by se to dalo přirovnat k obrovskému dluhu, který nikdy nebudu schopna splatit. Cítím se provinile,“ řekla v podcastu RuPaul: What’s the Tee?

Muzikant Kurt Cobain se rozhodl pro dobrovolný odchod ze světa v dubnu 1994. Cobainova dcera Frances zdědila následně po tátovi jako jediný dědic stomilionový majetek. Zisky z autorských práv Kurta Cobaina se odhadují v přepočtu na dalších 800 milionů korun. Podle informací magazínu People z roku 2017 jsou navíc na účet Cobainové každý měsíc vypláceny tantiémy ve výši dva miliony korun.

„V posledních dvou letech se naprosto změnilo mé vnímání peněz. Uvědomila jsem si také, že i když máte majetek v takové výši, nemusíte žít za každou cenu jako rocková hvězda,“ zavzpomínala Cobainová na svůj divoký život, závislost na alkoholu a problémy s drogami. Od roku 2016 se muzikantka snaží žít zdravějším životním stylem.

Se svou matkou Courtney Love má už od dětství velice komplikovaný vztah. „Když je máma střízlivá, je to jeden z nejmilejších a nejchytřejších lidí, které jsem kdy poznala. Je ohromně empatická. Bohužel však také o všem přemýšlí až moc do hloubky, kvůli čemuž má skoro celý život sebedestruktivní sklony. Snažím se ji podporovat, nesoudit ji a být tu pro ni, když mě zrovna potřebuje,“ říká Cobainová.

Foto: Dcera Kurta Cobaina Frances Bean svého otce nezapře, je mu stále podobnější.

Dcera slavného muzikanta si v roce 2014 po tříleté známosti tajně vzala člena kapely The Eeries, Isaiaha Silvu (34). Po necelých dvou letech podala Cobainová žádost o rozvod. „Vdala jsem se, protože jsem se v sedmnácti odstěhovala od mámy a potkala kluka, díky kterému jsem se cítila konečně normálně. Celá ta idea manželství byla vlastně hlavně má touha po stabilitě a bezpečí. Po tom všem, co mi chybělo, když jsem žila s mámou,“ dodala Cobainová, která jde momentálně ve šlépějích svého otce a věnuje se muzice.

„I když nás táta opustil tím nejhorším možným způsobem, lidé ho stále romanticky uctívají. Protože jemu bude navždy 27 let. Sláva každého umělce má jen omezené trvání. Ale Kurt už nikdy nezestárne, pořád bude skvělý a pořád bude krásný,“ řekla kdysi v rozhovoru Cobainová o svém otci, který odešel na vrcholu kariéry.