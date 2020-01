Jste rádi foceni?

Saudek: Kolega vypadá skvěle, ale já jsem nešťastný! Nešťastný! Pokud ovšem stojím před objektivem či kamerou, tak tu práci nesmím kazit a nesmím to na sobě dát znát. Upřímně, už musím být rád, že jsem naživu. Čímž nechci říct, že nějak bilancuji, je to dobrý. Je to dobrý!