Když ženy mluví do fotbalu. Sportovní televize letos vsadila na reportérky

Možná ještě pamatujete na Moniku Čuhelovou. Půvabná brunetka byla řadu let jedinou ženou fotbalové obrazovky - reportérkou České televize na zápasech a moderátorkou pořadu Dohráno. Na O2 TV Sport je jich nyní k vidění hned několik.

„Chtěli jsme divákům přinést ženský element, bylo to něco úplně nového. Například v Americe nebo Británii je to zcela běžné. V Česku ale tolik prostoru ve sportovním vysílání ženy nikdy neměly. A to jsme změnili,“ říká výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay.

Televizní stanice začínala s ženským komentářem u tenisových přenosů z okruhu WTA, dnes má ženy běžně i ve vysílání hokejových a fotbalových přenosů. „Na jaře jsme poprvé v historii českého fotbalu nabídli u derby pražských „S“ čistě ženský komentář. Měli jsme jen pozitivní reakce a derby mělo rekordní sledovanost,“ dodává Kindernay.

Marek Kindernay,šéf O2 TV Sport

Jak přiznává moderátor Petr Svěcený, ne všechny reakce na ženský hlas u sportu, byly pochvalné. „Když jsme s ženským komentářem začínali, tak se pár negativních reakcí objevilo. Diváci se nás ptali, proč jsme oslovili zrovna ženské, které se ke sportu prý vůbec nehodí. Snažili jsme se těmto lidem vysvětlit, že i holky mohou nabídnout zcela relevantní komentář, a navíc jej obohatit o jejich ženský pohled. I konzervativnější diváci začali holky postupem času brát.“

A znáte vůbec české fotbalové reportérky?

Eliška Machová (25)

Fotbal hrávala, píská ho coby rozhodčí, věnuje se marketingu Bohemians 1905 a zároveň je novou tváří O2 TV Sport. Každý pátek zde moderuje pořad Fortuna:Liga Preview. „Lákalo mě si u fotbalu vyzkoušet zas něco nového. Mám svoje sny a cíle, ale kdo ví, kam mě to jednou zavede. Každopádně mi televizní zkušenost může jenom prospět,“ řekla v rozhovoru pro Magazín MF DNES.

Denisa Doležalová (27)

Poprvé se před televizní kamerou objevila v dubnu 2019 při duelu Viktorie Plzeň se Slováckem, kdy po zápase vyzpovídala třeba trenéra Pavla Vrbu. Nyní je již zkušenou reportérkou. „Propojuji svého největšího koníčka a práci,“ říká blondýnka, která fotbalem žije odmalička. Kdysi dokonce psala do Liverpoolu Milanu Barošovi s žádostí o autogram. Podepsaná kartička jí domů opravdu přišla.

Klára Janáčková (38)

Bývalá profesionální tenistka začala s komentováním tenisových zápasů na O2 TV Sport v roce 2017. Blízko však má i k fotbalu. Na jaře komentovala spolu s Kristýnou Schickovou derby pražských „S“, od této sezony je fotbalovou reportérkou při zápasech Fortuna ligy. „Jednou bych chtěla komentovat fotbalovou Ligu mistrů mých oblíbených týmů přímo na stadionu nebo golfový Rider Cup,“ řekla pro magazín Ona Dnes maminka dvou dětí.

Tereza Kubíčková (38)

Pochází z Moravy, vystudovala žurnalistku, působila v Českém rozhlase či na webu Hokej.cz a již přes tři roky je hokejovou reportérkou O2 TV Sport. Od této sezony se pohybuje s mikrofonem i u zelených trávníků. Ráda je mezi lidmi, s rodinou a se sportem, pak se vždy těší na svůj čas jen s knihou.