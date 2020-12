Dcera poslouchá české i anglické koledy, prozradil fotbalista Souček

Letos jste se nenudil, těšíte se, že si o Vánocích odpočinete?

Těším se hlavně na rodinnou pohodu a na radost dcery u stromečku. Vánoce už letos vnímá víc, zdobili jsme společně stromeček, často říká slovo Ježíšek. A ano, opravdu si trochu odpočinu, protože zápas nás čeká až 27. prosince. Jen mě mrzí, že z důvodu covid opatření nás nebude moct navštívit zbytek rodiny.

Dodržujete nějaké české zvyky?

Zapalujeme plovoucí svíčky, dáváme šupiny pod prostírání, rozkrajujeme jablka. I když jsme teď v Londýně, chceme s manželkou ukázat dceři typické české zvyky. A také zpíváme koledy.

Jaké?

Třeba Půjdem spolu do Betléma. Dcera poslouchá české i anglické koledy, tak se k ní občas přidám. A pár koled zpíváme vždy po večeři u stromečku.

Co budete mít ke štědrovečerní večeři?

Českou klasiku. Sehnali jsme tu kapra, takže si dáme smaženého kapra, řízky a bramborový salát.

Zabíjel jste někdy kapra?

Ano, dělal jsem to každý rok. Už když jsem byl malý, tak nám kapr vždycky plaval doma ve vaně. V Česku bych chtěl tuhle tradici dodržovat.

Zažil povedený rok Přestoupil do londýnského West Hamu, kde z pozice defenzivního záložníka nastřílel v Premier League již šest gólů. S českou reprezentací slavil postup v Lize národů do elitní skupiny. A v létě stihl Tomáš Souček svatbu s dlouholetou přítelkyní Natálií.

Pečete i klasické české cukroví?

Žena pekla asi pět druhů, nejradši mám perníčky, rohlíčky a kokosky. S dcerou jsme pomáhali, byla to pro ni zábava. I když tedy mouka a těsto byly po celé kuchyni.

Předpokládám, že vánoční dárky již máte.

Mám. Letos jsem je řešil tak jako skoro všichni přes e-shop. Předchozí roky jsem to často hasil na poslední chvíli. (usmívá se)

Co dostane dcerka od Ježíška?

U nás vede Peppa Pig a Baby Shark, cokoli s těmito postavičkami jí udělá radost.

Vy jste fotbalista, manželka dělala závodně atletiku a cyklistiku, pozorujete u dcery sportovní geny?

Je pravda, že je od narození hodně aktivní a běhá moc ráda. Vždycky když přijdu z tréninku domů a ptám se jí, co budeme dělat, říká: Běhat.



Svatba Tomáše Součka

A prozradíte, jakým dárkem potěšíte manželku?

Kdepak, přečte si to a pak nebude překvapená. Ale myslím, ze nejvíc jsem ji potěšil na začátku našeho vztahu zimní dovolenou na Kapverdách. I já mám raději zážitkové dárky než hmotné věci. Taková dovolená u moře, kde si to člověk užije, je ideální.

Na tu si budete muset počkat, že?

Ano, hrajeme dvakrát týdně, zimu strávím na hřišti. Dovolená mě čeká asi až v létě po mistrovství Evropy. Doufám, že se uskuteční i s diváky na stadionu.

Jak vlastně vnímáte opatření kolem koronaviru a rušení letů z Anglie?

Není to pro nás snadná situace, ale to pro nikoho. Nevadí nám ani tak být doma, ale hlavně to, že se nemůžeme vídat s rodinou a častěji cestovat do Česka. Snad bude brzy líp.