Svatba u fotbalisty Slavie. Olayinka vypadal při obřadu jako král

„Neumím najít správná slova, kterými bych vyjádřil, jak moc jsem šťastný, že jsi mi vstoupila do života. Chci, abys věděla, že tě miluji celým svým srdcem a naše společná cesta potrvá navždy,“ napsal Peter Olayinka na Instagram. Na Twitteru novomanželům poblahopřál i klub Slavia.

Pětadvacetiletý útočník využil reprezentační přestávky, během níž odletěl domů do Nigérie, aby se zde oženil s půvabnou Yetunde. Obřad se uskutečnil v africkém stylu, nechyběl tradiční svatební oděv i tanec.

Peter Olayinka může být spokojený v soukromí i na hřišti. Je oporou fotbalové Slavie, která vede tabulku české ligy a daří se jí také v Evropské lize. Po výhře Slavie 2:0 v odvetě nad skotskými Rangers, k níž Olayinka přispěl úvodním gólem, čeká sešívané čtvrtfinále proti Arsenalu Londýn.

Olayinka přišel do Slavie v létě 2018 z belgického Gentu. Díky dřívějšímu působení v Dukle Praha nešel do neznámého. „Když jsem se dozvěděl o možnosti jít do Slavie a vrátit se do Prahy, byl jsem šťastný. Prahu znám a láká mě to, protože Slavia je špičkovým klubem v Česku,“ řekl tehdy. Od té doby oslavil dva české tituly i triumf v domácím poháru.