Takzvaná udržitelná móda je úplný nesmysl, říká Marešův stylista Filip Vaněk

Kdy jste si začal vybírat, co si obléknete na sebe?

Už v útlém věku jsem si dost prosazoval, co bych si chtěl obléci. Vzpomínám si, že jsem šel v šesti letech s babičkou do Tuzexu a tam jsem udělal scénu. Ležel jsem, kopal nohama a řval, že neodejdu, dokud mi nekoupí džíny, kde na zadní kapse byla značka s tlapou lva. Ty džíny jsem chtěl za každou cenu.

Dnes mladší část návrhářů a profesionálů z branže zase revoltuje vůči všemu zaběhlému a staví se do alternativní polohy. Vzniká takzvaná udržitelná móda, což je úplný nesmysl. Zase je to jenom nějaký politický směr a masa lidí na to skočila. Filip Vaněk stylista