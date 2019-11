Věřím v medicínu a ne v zázračné léčitele, říká Slováček o nemocné dceři

„O nemoci Aničky se mi těžko mluví. Člověk sám neví dne ani hodiny. Když se někdo dožije takového věku jako já a mám dceru, které je čtyřiadvacet let, má celý život před sebou a najednou ji zničehonic zaskočí taková věc, tak o tom přemýšlím proč a jak. Ale toho se stejně nedopátrám,“ řekl Felix Slováček v rozhovoru pro Top Star.



Zpěvačka Anna Julie Slováčková se rozhodla o své nemoci otevřeně mluvit a vyzvala mladé dívky a ženy k pravidelným lékařským preventivním kontrolám. „Lidé se jí samozřejmě ptají co a jak. Jak má asi reagovat? Jedině říci pravdu, jak to je. Nemá vlasy, chodí na chemoterapie,“ pokračuje Slováček.

Hudebník se snaží svou dceru podporovat, jak jen to jde. „Samozřejmě jsem se informoval na všechno možné, co mohu udělat. Všechno, co se dá a má udělat, tak to Anička má. Pevně věřím v medicínu. Můj otec byl také lékař a vím, že medicíně věřil. Nevěřil naopak jako já na různé zázračné léčitele,“ říká Felix Slováček.

Anna Julie Slováčková před lety tvrdila, že za tehdejší nezhoubný nález může její způsob života a do jisté míry také manželská krize mezi jejími rodiči. To, že se v médiích často řeší vztahy mezi Patrasovou a Slováčkem, jí není příjemné.

„Rodiče jsou dospělí. Pokud s nimi o tom mluvím, stejně si dělají věci po svém. Je to jako mluvit do stromu. Už se to snažím nevnímat a žít si svůj život, ale bohužel lidé umí být oškliví, což nejvíce odnáším právě já s bráchou,“ řekla Slováčková v rozhovoru pro iDNES.cz.