Kdyby byla Huffmanová černá, šla by sedět na čtrnáct let, říká Williamsová

Wendy Williamsová tvrdí, že barva pleti hrála velkou roli ve výši trestu, který soud udělil hvězdě seriálu Zoufalé manželky. „Kdyby byla černá, bylo by to čtrnáct let,“ řekla moderátorka v pondělí ve své show The Wendy Williams Show Monday.

Zároveň však zdůraznila, že rozhodnutí Huffmanové chápe. „Udělala by to spousta matek, kdyby měly tu příležitost a stejné finanční možnosti. Ona se přiznala. A navíc... každý si přece zaslouží druhou šanci,“ míní Williamsová.

Americká herečka Felicity Huffmanová byla součástí skupiny jedenapadesáti lidí, kteří podle prokuratury zaplatili na úplatcích celkem 25 milionů dolarů (584 milionů korun), aby se jejich děti dostaly na prestižní univerzity.

Herečka byla obviněna v březnu, před soudem se pak v rámci dohody s prokuraturou přiznala. Huffmanová byla odsouzena ke čtrnácti dnům vězení, 250 hodinám veřejně prospěšných prací a pokutě 30 tisíc dolarů (v přepočtu 700 450 korun).

Před vynesením rozsudku soudkyně Indira Talwaniová uvedla, že Huffmanová věděla, že to, co dělá, není v pořádku. „Věděla, že je to podvod, nešlo o impulzivní čin,“ uvedla soudkyně. Po propuštění bude herečka rok v podmínce.

Huffmanová se před vynesením rozsudku omluvila, „Nejprve se omlouvám vám“, řekla herečka soudkyni. „Jsem si nyní jako matka vědoma, že láska musí jít ruku v ruce s pravdou a že láska na úkor pravdy není opravdová láska... Zasloužím si jakýkoliv trest, který mi dáte,“ dodala. Do vězení by herečka měla nastoupit 25. října.

VIDEO: Moderátorka Wendy Williamsová ve svém pořadu:

Podle soudních spisů poskytla Huffmanová úplatek ve výši 15 tisíc dolarů (350 tisíc korun) maskovaný jako charitativní příspěvek, aby se mohla systému zúčastnit v zájmu své nejstarší dcery.



Ústřední postavou systému podvodů, do kterého byli vedle rodičů zapleteni i trenéři, je podle prokuratury William „Rick“ Singer se svou společností Edge College & Career Network. Singer se k obvinění přiznal, a to včetně vydírání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti. Hrozí mu až 65 let vězení.

Dokumenty uvádějí dva typy podvodů. Falšování přijímacích testů uchazečů a vytváření falešných podkladů pro získání sportovních stipendií. Někteří rodiče využili podle vyšetřovatelů obě varianty.