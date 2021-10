Živila jsem se správou bankomatů, překvapila farářka a hvězda StarDance

„Jsem z docela normální rodiny. Rodiče jsou celý život záchranáři. Hodnotový systém a službu máme v rodině, aniž bychom se rodově hlásili k církvi. Zaplaťpánbůh za to, že jsem tak nebyla vychovaná, výchova často vede k tomu, že se člověk vyhraňuje,“ říká Martina Viktorie Kopecká v 7 pádech Honzy Dědka.

Před službou Kristu se farářka a hvězda nové řady StarDance živila správou bankomatů. „Než jsem vystudovala, pracovala jsem v korporátu. V oddělení, které mělo na starost správu bankomatů a počítačů na prachy ve Francii. Vydělávala jsem tak středně, ale všechno jsem utratila. Moje finanční morálka a gramotnost nebyla úplně slavná,“ popisuje.

„Ta práce mě štvala a vysávala, tušila jsem, že ji nedokážu vydržet do konce života. Toužila jsem udělat nějaký vývojový krok, potřebovala jsem studovat dálkově a na Husitské teologické fakultě brali bez přijímaček,“ vysvětluje překvapivě pragmatický důvod, který ji dovedl k víře.

„Velmi brzy mě to chytlo. Velmi brzy jsem se nechala pokřtít a věděla jsem, že jsem objevila hodnoty, které jsem hledala, jen jsem netušila, kde je najít, a v bankomatu rozhodně ukryté nebyly,“ říká Kopecká.

„A pak tam byla skrytá ambice. Většina spolužáků byli kluci a já jsem to chtěla jako holka dokázat. Ta určitá rivalita mezi mužskou částí fakulty pro mě byla výzva k souboji,“ vysvětlila Kopecká, která nyní vydává knihu Deník farářky, jíž církev přijala s rozpaky.

„V roce 2017 jsem začala psát potají do šuplíku, s obavou, co na to řeknou lidi, bratři a sestry. A letos Deník farářky spatřil světlo světa v knize. Někteří chodí s drobnými výtkami, že jsem leccos říkat nemusela. Kniha byla zprvu přijata s ostychem a obavami, ale nakonec jsou recenze docela dobré,“ dodala Martina Viktorie Kopecká.



Foto: Farářka Martina Viktorie Kopecká s maminkou: