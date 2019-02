Bývalá bondgirl a hvězda X-Menů to přehnala s plastikami

Už před pár měsíci herečka měla obličej bez vrásek, ovšem rysy jí zůstaly více méně nezměněné. Nyní si ovšem kvůli oteklým tvářím a očím skoro nebyla podobná.

Herečka narozená v Amsterdamu, kde začala kariéru modelky, žije od roku 1984 ve Spojených státech. I kvůli výraznému vzhledu v bondovce Zlaté oko ztvárnila zápornou hrdinku Xenii Onatoppovou. Díky této roli v roce 2006 skončila jako druhá nejlepší bondgirl v anketě časopisu Empire a společnosti Sony Pictures. Za nejlepší bondgirl hlasující tenkrát vybrali úplně první partnerku agenta 007 Ursulu Andressovou.

Famke Janssenová dále hrála v X-Menech telekinetičku Jean Greyovou, v seriálu Plastická chirurgie s.r.o. přitažlivého transsexuála a objevila se také ve filmech 96 hodin: Odplata.

Nizozemská rodačka se nejprve usídlila v New Yorku, věnovala se psaní a literatuře na Kolumbijské univerzitě a studovala herectví. Poté přesídlila do Los Angeles, kde pokračovala v hereckém studiu a před kamerou debutovala roku 1992 po boku Jeffa Goldbluma ve filmu Otcové a synové.

Tři roky poté přišla její velká chvíle: ve Zlatém oku, první bondovce s Piercem Brosnanem. Odtud už byl jen krok ke spolupráci s proslulými režiséry. Robert Altman ji přizval do dramatu The Gingerbread Man, Woody Allen do svých Celebrit, Robert Rodriguez do kultovního hororu Fakulta.