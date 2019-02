Ewa Farna je těhotná. Radostnou novinu se jí podařilo utajit

„Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla před víc než rokem a půl jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty na naši svatbu. Byli jsme si jistí, že je příliš soukromá na to, aby šla ven, patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží,“ začala zpěvačka svůj příspěvek na Instagramu.

„Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet, my jsme ale dlouho váhali. Pak ale přišel další impulz, který podpořil smysl toho proč a k jaké příležitosti ji poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i Vaše,“ doplnila zpěvačka, která se na videu pochlubila těhotenským bříškem.

Loni zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že si umí představit sebe v roli matky. Dokonce by jí nevadilo, dát si chvíli pracovní pauzu.

„Určitě. Práce nemám málo. V Polsku jsem během týdne vydala singl, měla jsem vánoční písničku, pro český trh vznikl dokument, který jsme chystali dva roky. Stále se toho hodně děje. Já tak nějak myslím na to, že teď budu hodně pracovat a pak přijde moment, kdy si řeknu, že toho bylo dost a mizím za dětmi. Takže jsem rozhodně člověk, který chce být jednou s dětmi a nepotřebuje deset chův a pojede stále v tempu, ve kterém teď pracuji, protože to by nešlo. Určitě se nějak víc zklidním, až budu moci být máma,“ uvedla.

V září 2017 Farna své příznivce překvapila zprávou, že se vdala. Vzala si svého přítele Martina Chobota, s nímž chodila čtyři roky. Znali se ale mnohem déle, Chobot je jejím kytaristou. Už v roce 2014 zpěvačka věřila, že její přítel je ten pravý. „Je to můj třetí a doufám, že poslední vztah,“ řekla Farna pro iDNES.cz.

Vztah s Chobotem potvrdila v říjnu 2013, když je vyfotili polští paparazzi (psali jsme zde). To, že je to kolega, si pochvalovala, i díky tomu se jim prý daří kromě práce věnovat i lásce.

„Musíte jí mít přiměřeně a mít srovnané priority, aby to fungovalo. Když jste velký workoholik, vztah, láska a rodina tím trpí. To je ale myslím v každém oboru. Já mám to štěstí, že mám partnera i v práci, čili trávíme spolu skutečně velmi mnoho času,“ řekla.

Zpěvačka před Martinem Chobotem chodila s kolegou Tomášem Klusem, s nímž se v listopadu 2011 rozešla. Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který nyní žije s moderátorkou Martinou Gavriely.