Každé dítě je jiné, nesuďme, říká Farna a koncertuje měsíc po porodu

„Dnes jsme zahráli první koncert z nové show. Moc děkujeme lidem i pořadateli za důvěru! I když je koncertů o hodně méně na rozdíl od minulých našlapaných let, hrajeme. Cítím se totiž skvěle. Zastávám pravidla ‚žádný extrém není dobrý‘ a taky ‚šťastná máma, šťastné dítě‘. A dost se mi to zatím vyplácí,“ napsala Ewa Farna v pátek na svůj instagramový profil.



„Mateřství je bezpochyby na prvním místě (dnes poprvé z 24 hodin pouhých skandálních 22,5 hodin spolu. A to se přece nemusí vylučovat s občasným koncertováním,“ pokračuje zpěvačka.

„Existují matky, které opravdu řeší větší problémy než já. Každé dítě je jiné, proto se nesuďme. A každá máma ať si dovolí takové tempo, na jaké se cítí. A ano, je super mít kila navíc před otěhotněním, pak jste zpátky ve formě v podstatě hned,“ dodává Farna.

Nedávno ukázala zpěvačka první společné foto s manželem a synem Arturem po porodu. Zároveň popřála svému partnerovi vše nejlepší k desátému výročí od jejich seznámení. „26. 6. 2009 – konkurz na kapelu. O deset let později 26 6. 2019 – deset let spoluhráč a nejlepší kamarád. Je to pecka, všechno. Achjo, to to letí! Všechno nejlepší k našemu výročí, táto,“ napsala Ewa Farna.

Zpěvačka se stala poprvé maminkou počátkem června tohoto roku. „Poprosím o respektování toho křehkého období pro každou mamku, našeho soukromí i klidu. Jsme zdraví a šťastni,“ přála si Farna.



Jen pár dní před porodem ukončila zpěvačka první část svého turné, se kterým míní pokračovat na podzim. Koncertovala tak i v pokročilém stadiu těhotenství a moc si to užívala.

Před Martinem Chobotem chodila Farna s kolegou muzikantem Tomášem Klusem, s nímž se rozešla v listopadu 2011. Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který žije nyní s moderátorkou Martinou Gavriely.