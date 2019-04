Nemám umělá prsa ani jiné plastiky, svěřila se zpěvačka Ewa Farna

„Lidé se mě často ptají, co považuji za svůj největší úspěch. Před třinácti lety touto dobou jsem byla zavřená ve studiu a natáčela své první písničky. Tato fotka je z mého prvního focení. Bylo mi tehdy dvanáct let,“ začala Ewa Farna svůj příspěvek na Instagramu.



Fanouškům se svěřila s tím, že i po letech velkého nátlaku ze strany bulvárních médií, které často kritizovaly její vzhled, je stále tou stejnou dívkou z fotografie, která nepodstoupila žádné plastické operace.

„Jsem strašně ráda, že i přes všechny pohledy, narážky, články za morální hranou i brutální tlak společnosti jsem pořád i tou holkou na fotce. Bez plastických operací, umělých dofouknutých prsou, liposukcí a touhou vypadat „stejně jako“... . Tehdy si ta holka říkala, že ji showbyznys nesemele, že základní hodnoty jí zůstanou stejné a že se bude snažit chovat tak, aby se za sebe nemusela stydět,“ napsala Farna.

„Za svůj vzhled a chování, za to, že je z vesnice. Za to, že je Polka v zemi, která obecně Poláky úplně nemiluje. Za to, že se jmenuje Ewa Farna a ne Eva Farná. Nebo za to, že věří v Boha v ateistické zemi i za to, že pro ni máma byla i v pubertě její nejbližší kámoškou. Úspěch není vždy o tom, kolik hitů za rok uděláš, nebo která cena je významnější,“ dodala zpěvačka.

Ewa Farna s manželem Martinem Chobotem na předávání Cen Anděl 2018 (Fórum Karlín Praha, 5. 3. 2019)

Ewa Farna se svým fanouškům na sociálních sítích koncem února pochlubila radostnou novinou, že je těhotná. Požehnaný stav se jí podařilo před bulvárními novináři utajit. Svým příznivcům také o pár dní později prozradila, že s manželem, muzikantem Martinem Chobotem (30), čekají syna.



„Abych předešla alespoň nějaké vlně domněnek, čekáme syna. Teda pokud tam není nějaká šprýmařka po mámě a nepohrává si s pupeční šňůrou,“ napsala nastávající maminka na Facebooku.

