Ewa Farna je podruhé těhotná. Přírůstek oznámila spolu s novým albem

„Jak jsem slíbila, tady je tracklist a zadní strana desky UMAMI. Tohle ‚dítě‘ v podobě alba se zrodí začátkem prosince. Pak, jak je vidno, je na cestě i další. Nevím zatím, jak bude znít, ale je jasné, že to bude velká srdcovka,“ napsala nastávající maminka k fotce na Instagramu.

Zpěvačka má s manželem Martinem Chobotem (32) dvouletého syna Artura. Ewa Farna a její muž se rozhodli nesdílet na sociálních sítích fotky tváře svého dítěte.

„Syna neukazuji záměrně. Je to člověk, a ne veřejný majetek. Já sama jsem poznala, co to je zájem veřejnosti. Co všechno si člověk může a nemůže dovolit, když je z něj veřejná osoba. A to synovi neudělám. To ať si jednou vybere on sám, jestli chce, nebo ne,“ vysvětlila loni.

Farna netradičně oznámila také první těhotenství. Rostoucí bříško ukázala v klipu k písni Ta o nás. Požehnaný stav se jí podařilo delší dobu tajit, stejně jako svatbu v roce 2017. Zpěvačka a kytarista se vzali po čtyřletém vztahu.

Před Martinem Chobotem chodila Ewa Farna s kolegou Tomášem Klusem, se kterým se rozešla v listopadu 2011. Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který žije nyní s moderátorkou Martinou Gavriely.

15. listopadu 2017