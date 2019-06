Ewa Farna ukázala měsíc po porodu první společné foto s manželem a synem

„26. 6. 2009 – konkurz na kapelu. O deset let později 26 6. 2019 – deset let spoluhráč a nejlepší kamarád. Je to pecka, všechno. Achjo, to to letí! Všechno nejlepší k našemu výročí, táto,“ napsala Ewa Farna ve středu na svůj instagramový profil ke dvěma společným fotografiím s Martinem Chobotem.



Na jedné z nich je zpěvačka s manželem před deseti lety, kdy ještě netušili, jak život nakonec svede jejich cesty dohromady. Na druhé aktuální fotce je Farna již po boku Martina jako svého manžela a drží v náručí jejich společného syna Artura.

Zpěvačka se stala poprvé maminkou počátkem června tohoto roku. „Poprosím o respektování toho křehkého období pro každou mamku, našeho soukromí i klidu. Jsme zdraví a šťastni,“ napsala tehdy Ewa Farna k fotografii na sociálních sítích.



Jen pár dní před porodem ukončila zpěvačka první část svého turné, se kterým míní pokračovat na podzim. Koncertovala tak i v pokročilém stadiu těhotenství a moc si to užívala.



Před Martinem Chobotem chodila Farna s kolegou muzikantem Tomášem Klusem, s nímž se rozešla v listopadu 2011. Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který žije nyní s moderátorkou Martinou Gavriely.

VIDEO: Ewa Farna - Ta o nás: