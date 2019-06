Ewa Farna je poprvé maminkou. Jsme zdraví a šťastní, vzkázala

„Před pár dny jsem se stala mámou. Poprosím o respektování toho křehkého období pro každou mamku, našeho soukromí i klidu. Jsme zdraví a šťastni,“ napsala novopečená maminka k fotce na Instagramu.

Zpěvačka teprve před pár dny ukončila první část svého turné, se kterým míní pokračovat na podzim. Koncertovala tak i v pokročilém stadiu těhotenství a moc si to užívala.

Koncem února se Ewa Farna na sociálních sítích pochlubila, že s manželem Martinem Chobotem čekají miminko. Zároveň zveřejnila videoklip k písni Ta o nás, kde ukázala své rostoucí břicho. Těhotenství se jí podařilo delší dobu tajit stejně jako svatbu v roce 2017.



„Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla před víc než rokem a půl jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty na naši svatbu. Byli jsme si jistí, že je příliš soukromá na to, aby šla ven, patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží,“ napsala tenkrát na Instagramu.



„Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet, my jsme ale dlouho váhali. Pak ale přišel další impulz, který podpořil smysl toho proč a k jaké příležitosti ji poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i Vaše,“ doplnila Farna, která se na videu pochlubila těhotenským bříškem.

Před Martinem Chobotem chodila Ewa Farna s kolegou Tomášem Klusem, se kterým se rozešla v listopadu 2011. Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který žije nyní s moderátorkou Martinou Gavriely.