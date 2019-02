Byla jsem dvakrát znásilněna a pokusila se o sebevraždu, říká Woodová

„Bylo to to nejhorší a zároveň nejlepší, co se mi mohlo stát,“ tvrdí o pokusu o sebevraždu americká herečka Evan Rachel Woodová v rozhovoru pro magazín Nylon. Vlastní život se pokusila ukončit před devíti lety poté, co zažila fyzické, psychické a sexuální zneužití.



„Stalo se to ráno poté, co jsem se pokusila zabít. Nevyšlo to a já se probudila. Měla jsem pocit, jako by do mě narazil náklaďák a pak jsem dostala úplný hysterický záchvat. Popadla jsem mobil a zavolala jsem mámě. Přiznala jsem, že jsem se pokusila o sebevraždu a že potřebuji okamžitě do nemocnice,“ řekla herečka.

„Nemluvila jsem ale o fyzických zraněních. Sama jsem věděla, že v tu chvíli musím okamžitě na psychiatrii a jen tam mi mohou pomoci. Jakmile jsem to sama sobě přiznala, přišla obrovská úleva. Jako by v tu noc zemřelo mé staré já a znovu jsem se narodila,“ dodala Woodová.

Na svém twitterovém profilu zveřejnila herečka před dvěma lety otevřený dopis. „Ano. Byla jsem kdysi znásilněna. Svou druhou polovičkou.“ Podruhé prý byla znásilněna majitelem/majitelkou baru: „Poprvé jsem si nebyla jistá tím, zda je to znásilnění, když to udělal můj partner,“ napsala tehdy.

Woodová se otevřeně hlásí ke své bisexualitě. Ve vzkazu pro fanoušky použila genderově neutrální termín, není proto jasné, jakého pohlaví zmínění lidé byli.