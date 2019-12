Nemám si už co přát. Jsem spokojená, říká snowboardistka Eva Samková

„S uplynulým rokem jsem spokojená. Dařilo se mi výsledkově a celkově jsem si užila i letní sezonu, kdy jsem byla na dovolené. Ten příští rok bude ze sportovního hlediska taková klasika. Chci co nejlépe jezdit a umísťovat se. Nemáme ale úplně vrchol sezony, bude jen světový pohár. Ale těším se na letní olympiádu v Tokiu, protože doufám, že se tam podívám,“ prozradila Eva Samková.

Přípravy na Vánoce jdou mimo ni. Kvůli sportu nemá totiž na takové věci moc čas. „Je skvělé, že jsem od toho daleko pryč a netýká se mě to. Většinou 22. prosince přijíždím ze závodů, tedy chvilku před Vánocemi. Svátky prožiju krásně, protože jsem doma. Snažím se co nejvíc si užít Krkonoš,“ řekla s tím, že plány na silvestra ještě nemá. „Vlastně ani nevím, jestli ho budu letos nějak extra slavit. Ale chtěla bych být v Krkonoších, někde na horách a s partou kamarádů.“

I když moc času na humbuk kolem vánočních svátků nemá, s dárky si starost dělat nemusí. „Často je nakupuji už od léta. Nebo když vím, že si ten člověk něco přeje, tak s tím zbytečně neotálím a koupím to rovnou. Pak to jen poschovávám. Já si ani už nic nepřeji, protože si nemám co přát. Jsem spokojená. Blízkým se snažím dávat minimum dárků, nějak extra se jimi totiž naštěstí navzájem nezahrnujeme,“ uvedla Samková.

Přesto ale zavzpomínala na své dětské Vánoce a dárky, které jí udělaly radost. „Jednou jsem dostala lyžáky, které jsem si strašně přála. Byly mi obrovské, ale celý večer jsem v nich samozřejmě chodila. Ty dětské Vánoce byly hezké. Jednou nám chytil adventní věnec, takže to bylo taky super. Ale jinak jsme měli takové normální Vánoce,“ přiznala s tím, že panenky nikdy nedostávala.

„Pak bylo těžší období, když jsem měla mladší ségru a měla jsem pocit, že ona toho dostává víc než já. To bylo krušné. Rodiče svátky využívali v tom, že mi dali celou výbavu, kterou jsem potřebovala na zimu,“ dodala.