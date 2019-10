Eva Samková šla donaha a bojuje za udržitelnou módu. Přidala se i Kovalová

„Je nutné rychle změnit náš konzumní způsob života (a to nejen co se týká módy). Jsme rádi, že nejsme sami, kdo si to myslí,“ píše se na instagramovém profilu módní značky Odivi návrhářky Ivy Burkertové v pondělním příspěvku obsahujícím fotografii nahé sportovkyně Evy Samkové.

„Pojďme naplnit náš život tím, že posouváme své hranice a sbíráme a hromadíme zážitky místo věcí, které nutně nepotřebujeme,“ pokračuje popisek doplněný například o hashtagy #fashionrevolution, #lessismore či #everyindividualmatters.

Skvělou postavu naší nejúspěšnější snowboardcrossařky ocenilo v komentářích pod fotografií mnoho jejích fanoušků. Samková přitom nedávno přiznala, že diety díky sportu moc neřeší a klidně si občas dá pivo nebo smažák.

Již před měsícem zveřejnila značka v rámci boje za udržitelnou módu podobný akt violoncellistky, zpěvačky a hudebnice Terezie Kovalové (30). Koncem září pak přibyl také nahý portrét slovenského fotografa Ivana Kašši.

VIDEO: Eva Samková ve videoklipu „Poď si“ Barbory Polákové: