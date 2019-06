Diety neřeším, klidně si dám pivo i smažák, říká mistryně světa Eva Samková

„S Bárou Polákovou jsme se jednou potkaly na dobročinné akci. Říkala, že má písničku, ke které by chtěla se mnou natočit klip. A za půl roku už jsme na Bali točily. Dokonce si tam i zazpívám a Bára to tam nechala. Jinak si zpívám tak maximálně v koupelně ve sprše,“ svěřila se Eva Samková v rozhovoru na Rádiu Impuls.



„Byla to zajímavá zkušenost, ale nechtěla bych do toho nikomu fušovat. Ani vlastní kariéra zpěvačky, poté, co skončím se sportem, mne neláká,“ říká snowboardistka.

Eva Samková přiznává, že diety díky dennímu sportování nijak zvlášť neřeší.

„I v sezoně se někdy přejím. Třeba jednou za měsíc si dám burger nebo smažák. Je to taková odměna. Co se týká čokolády, jím jedině hořkou. Snažím se omezovat cukry. Tuky mi nevadí. Mám ráda i pivo, občas si dám,“ říká.

Za své vítězství na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči dostala Samková v roce 2014 od města Vrchlabí koně Pepina. Pro své rodné město pod horami vybojovala největší sportovní úspěch v historii.

„O Pepina se staráme společně se sestrou, máme ho napůl. Více času s ním tráví ona. Já se snažím o něj starat alespoň jednou, dvakrát do týdne,“ popisuje sportovkyně, která se momentálně věnuje hlavně přípravě na další sezónu.



„Takzvaná suchá příprava začíná vždy už na začátku května. Znamená to posilovnu, běhání, kolo nebo i atletiku. Spíše se hodně trénuje vytrvalost,“ říká Samková a přiznává, že před každým závodem má stále trému. „Kdo ji nemá, tomu na závodě nezáleží. Zdravá tréma je dobrá pro soustředění. Já s ní umím naštěstí docela přirozeně pracovat,“ míní.



Před Olympiádou v Soči český národ snowboardovou disciplínu snowboardcross příliš neznal. Podle sportovkyně byly v jejím zlatém závodě i větší favoritky než je ona samotná. „Vyhrála jsem kvalifikaci, která se jela dvě hodiny před závodem. Ani mi nedocházelo, jak je to důležitý závod. Pořád je to pro mne vlastně takový sport – kratochvíle, kolem kterého se teď děje úplné šílenství. Díky tomu se ale můžu sportem živit,“ dodává.

VIDEO: Barbora Poláková - Poď si (feat. Eva Samková):