Chtěla jste být zpěvačkou už jako malá?

Původně jsem chtěla být námořník, pak cestovatel, ale ve dvanácti už jsem si říkala, že budu zpěvačkou, protože jako námořník bych musela mít do komínku uklizené skříně. Taky jsem si říkala, že zpěv se dá skloubit s cestováním, a plánovala jsem si, že budu zpívat a podívám se do Ameriky. Zpěv se mi podařil už za šest let, na Ameriku jsem čekala až do roku 1990.