Zemřela maminka Evy Pilarové. Bylo jí 106 let

„Pět dní po svých 106. narozeninách odešla na věčnost paní Františka Bojanovská, maminka Evy Pilarové. Budiž jí země lehká, věčné světlo ať jí svítí a duše odpočívá v pokoji. Čest její památce,“ napsal Karel Lojka na Facebooku.

Františka Bojanovská, která byla vyučená švadlena, žila poslední roky v brněnském domově pro seniory. Tam se také loni dozvěděla o smrti své dcery.

Eva Pilarová zemřela na selhání ledvin 14. března 2020 ve věku 80 let. Pohřbu se tehdy kvůli omezením v souvislosti s koronavirem zúčastnilo jen jedenáct jejích nejbližších. Po skončení nouzového stavu se manžel Pilarové Jan Kolomazník rozhodl uspořádat důstojnější poslední rozloučení při zádušní mši.

8. srpna 2019

Zpěvačka i její rodina byly silně věřící. „Víra byla to nejlepší věno, které jsem mohla od rodičů dostat. Nejsem fanatik, ale nevím, jestli bych bez té víry, která se mnou stále je, ustála to, co jsem si prožila, a dnes tady s vámi seděla a povídala si,“ líčila Eva Pilarová v rozhovoru pro Paměť národa.