Moderátorská dvojice Perkausová a Šebrle se vrací do Hlavních Zpráv

„S Romanem jsme sehraná dvojice. V Showtime, po startu kanálu CNN Prima News, jsem byla sice spokojená, ale stejně se mi stýskalo po společně odmoderovaných relacích. Nabídku na návrat jsem proto přijala s nadšením,“ říká Eva Perkausová.



Oba zprávaři od dubna moderovali vlastní pořady. Eva zářila v denním společenském magazínu Showtime a Roman posílil svou osobností, a zejména zkušenostmi z praxe, sportovní redakci a moderoval Sport. Už v létě ale Roman s Evou potvrdili svou sehranost, když zaskočili za Libora Boučka a Soňu Porupkovou v Novém dni.

„Zkusili jsme to pár měsíců každý sám, osud nás ale stejně svedl dohromady. Už v létě jsme si vyzkoušeli společné moderování pořadu Nový den a měli jsme od diváků neuvěřitelné množství pozitivních ohlasů. Takže mě náš comeback do Hlavních Zpráv mile potěšil. S Evou si totiž skvěle rozumíme i mimo obrazovku,“ dodává Roman Šebrle.

Hlavní Zprávy nezískají jen novou dvojici, ale i novou relaci počasí před začátkem v 18:55 s přehledným souhrnem těch nejdůležitějších meteorologických informací, které by nikomu neměly uniknout.

„Pro naši televizi jsou Hlavní Zprávy klíčovým pořadem. Jsem proto rád, že ho budou moderovat Eva s Romanem. Oba mají s hlavní zpravodajskou relací dlouholeté zkušenosti a diváci je mají rádi. Už v létě nám při jejich společném působení v Novém dni chodilo velké množství pozitivních reakcí. Nová dvojice diváky spolu se snahou celého týmu o skvělý obsah určitě zaujme,“ říká ředitel zpravodajství a publicistiky Pavel Štrunc.



Zvládnout zpravodajskou hodinu v největším studiu ve střední Evropě není nic jednoduchého, a oba moderátoři se proto připravují.

„Jelikož se Hlavní Zprávy kromě Primy vysílají i na CNN Prima News, bude to pro nás oba určitě výzva. Ale je to něco, do čeho stojí za to jít. Hlavní zpravodajská relace je totiž pro mě v rámci televize něco jako olympiáda,“ vysvětluje Eva Perkausová.

A podobně to vidí i její kolega Roman Šebrle. „Zpravodajství mi za ta léta hodně přirostlo k srdci, a tak se už nemůžu dočkat prvního vysílání. S Evou jsme se za tu dobu oba hodně naučili a posunuli se profesně dopředu, a tak věřím, že divákům nabídneme to, co od nás chtějí – kvalitní zprávy v lidském podání,“ popisuje.

Roman s Evou se poprvé představí v pondělí 5. října v 18:55 na Primě a CNN Prima News. A brzy se objeví i další nová tvář – v pořadu Showtime, která Evu Perkausovou nahradí.